الرياض - كتبت رنا صلاح - في قلب التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية، ومع تسارع خطواتها نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، لم يعد تجديد الإقامة مجرد إجراء إداري روتيني، بل أصبح انعكاسًا لنهج جديد يضع الإنسان مواطنًا كان أو مقيمًا في مركز الاهتمام فاليوم تتحول المملكة إلى وطن يفتح أبوابه للفرص، ويمنح المقيمين بيئة آمنة ومستقرة تمكنهم من المساهمة الفاعلة في النهضة الاقتصادية والاجتماعية سغدصث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بشرى تاريخية للمقيمين في السعودية .. تجديد الإقامة ل6 فئات بدون ريال واحد

كانت إجراءات تجديد الإقامة في الماضي تستلزم وقتًا وجهدًا وحضورًا شخصيًا في مكاتب الجوازات، وهو ما كان يشكل عبئًا على المقيمين وأصحاب الأعمال لكن المشهد تغيّر جذريًا مع التحول الرقمي الذي تبنته وزارة الداخلية، حيث أصبحت منصة "أبشر" بوابة موحدة وسريعة تتيح إتمام العملية في دقائق معدودة.

اليوم يمكن للمقيم أن يجدد إقامته من أي مكان، عبر خطوات بسيطة لا تستغرق أكثر من خمس دقائق:

الدخول إلى حسابه في منصة “أبشر” عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق على الهاتف الذكي.

اختيار خدمة "تجديد الإقامة" من القائمة الرئيسية.

تحديد اسم الشخص المستفيد من التجديد.

اختيار مدة الإقامة الجديدة، سنة أو سنتين، حسب الحاجة.

إتمام الدفع الإلكتروني واستلام الإقامة بصيغة رقمية فورًا.

دعم مباشر لفئات مختارة

في إطار سياساتها الرامية لتخفيف الأعباء عن المقيمين، أعلنت وزارة الداخلية عن إعفاءات مالية غير مسبوقة عند تجديد الإقامة، تستهدف ست فئات رئيسية لها ارتباط وثيق بالاستقرار الأسري أو بدور حيوي في المجتمع: