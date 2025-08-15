صدمة للمسافرين .. الخطوط السعودية توقف رحلاتها نهائياً إلى هذه الدول العربية

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن إيقاف جميع رحلاتها إلى أربع عواصم عربية بشكل نهائي، وهي: صنعاء، طرابلس، دمشق، والخرطوم وجاء هذا القرار بعد سلسلة من التقييمات الأمنية الدقيقة التي أجرتها الشركة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في المملكة، لتؤكد التزامها المطلق بمعايير السلامة الدولية وتوصيات منظمة الطيران المدني الدولي زنبهظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

القرار لم يكن وليد اللحظة بل هو نتيجة متابعة مستمرة للأوضاع الميدانية في هذه العواصم، والتي تشهد منذ سنوات صراعات مسلحة واضطرابات سياسية وأمنية متزايدة وهذه الأوضاع جعلت من بيئة الطيران في تلك الدول غير آمنة، سواء من حيث سلامة المطارات أو استقرار المجال الجوي.

صنعاء: العاصمة اليمنية ما زالت تشهد حربًا مستمرة وانقسامًا سياسيًا وأمنيًا، ما يجعل تشغيل أي رحلات جوية منتظمة أمرًا محفوفًا بالمخاطر.

طرابلس: الأوضاع في ليبيا متقلبة، مع وجود جماعات مسلحة ونزاعات داخلية أثرت على أمن المطارات والبنية التحتية.

دمشق: الحرب السورية خلفت أضرارًا جسيمة على مستوى الأمن والخدمات، وما زالت بعض المناطق تشهد نشاطًا عسكريًا.

الخرطوم: السودان يمر بمرحلة صراع داخلي مسلح وأزمات سياسية معقدة أثرت على الأمن العام والمطارات.

أسباب التوقف النهائي

بحسب بيان الخطوط الجوية السعودية، جاء القرار استنادًا إلى تقارير أمنية موثوقة تم تحليلها بعناية من قبل فرق مختصة، وجرى رفعها للجهات المعنية في المملكة وهذه التقارير حذرت من مخاطر محتملة تهدد سلامة المسافرين والطاقم، سواء أثناء الإقلاع والهبوط أو أثناء التحليق فوق أجواء غير مستقرة.

إضافة إلى ذلك، القرار يتماشى مع توصيات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) التي تنصح شركات الطيران بتجنب التشغيل في مناطق النزاع المسلح أو تلك التي تفتقر إلى الاستقرار الأمني الكافي لضمان سلامة الطيران المدني.

انعكاسات القرار على المسافرين

الخطوط الجوية السعودية أكدت التزامها بخدمة عملائها المتأثرين بهذا الإجراء من خلال: