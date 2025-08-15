الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التعليم السعودية عن قرار جديد يُحظر بموجبه على المعلمين والمعلمات وموظفي التعليم قبول أي هدايا أو خدمات أو مزايا قد تؤثر على نزاهتهم أو قراراتهم المهنية والقرار ليس مجرّد تعليمات إدارية، بل هو تأكيد على أهمية النزاهة والحياد في ميدان التعليم، حيث تكون العدالة هي الأساس، ويُقيّم الجميع بحسب الجدارة والكفاءة فقط خغسبق بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التعليم توقف المجاملات .. ممنوع الهدايا للمعلمين نهائيًا لهذا السبب

قبول الهدايا مهما كانت قيمتها أو حجمها يفتح باب الشكوك قد تبدو الهدية بسيطة، لكنها قد تؤدي إلى تحيّز غير معلن، أو تفضيل بعض الطلاب أو أولياء الأمور على حساب آخرين وهذا ما لا يمكن أن تتحمله بيئة تعليمية تتطلب من الجميع المساواة والشفافية في التعامل.

ببساطة، قرار الحظر يضمن أن القرارات التي يتخذها المعلم أو الموظف ليست مرتبطة بأي تأثير خارجي سواء في تقييم الطالب، أو في توزيع المهام، أو في أي إجراء إداري المعلم هنا ليس مجرد موظف، بل هو نموذج يُحتذى به في النزاهة والعدل.

القرار لصالح الجميع

هذا الحظر لا يثقل كاهل المعلمين، بل على العكس، يُريحهم من المواقف المحرجة التي قد تتطلب منهم رفض هدايا قد تُعرضهم للمواقف الصعبة مع أولياء الأمور كما يساوي بين الجميع، فلا يشعر أحد بتمييز أو محاباة.

كما أنه يعزز ثقة أولياء الأمور بأن العملية التعليمية تسير وفق أصول سليمة، بعيدًا عن أي نفوذ غير مشروع وهذا بدوره يعزز من سمعة المؤسسات التعليمية ويدعم بناء مجتمع أكثر عدالة.

ماذا يشمل الحظر؟

القرار يشمل كل أنواع الهدايا سواء كانت مادية كالمال أو الأشياء، أو غير مادية كالخدمات المجانية أو التسهيلات الخاصة كما يحذر من قبول أي مزايا قد تمنح للمعلم أو الموظف خارج إطار العمل الرسمي.