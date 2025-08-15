الرياض - كتبت رنا صلاح - يوم الثلاثاء ليس يومًا عاديًا في أجندة التعليم السعودي، بل هو إشارة الانطلاق نحو عام دراسي جديد يبدأ بالتحضير الجاد والترتيبات الدقيقة قبل أن تدق أجراس الحصص الدراسية فالمشهد في مختلف المناطق يعكس حرص وزارة التعليم على أن تكون العودة إلى مقاعد الدراسة منظمة ومتدرجة، بما يضمن جاهزية كل عناصر العملية التعليمية ظقضصح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

بشرى للطلاب - تمديد الإجازة الصيفية للطلاب بمدارس السعودية ليبدأ العام الدراسي الجديد من هذا الموعد !

مع بداية هذا اليوم عاد المشرفون والمشرفات ومديرو ومديرات المدارس إلى مقار عملهم دورهم في هذه المرحلة محوري، إذ يتولون الإشراف على تجهيز المدارس، ومراجعة خطط العمل، والتأكد من أن الفصول والمرافق والمختبرات وكل ما يحتاجه المعلمون والطلاب جاهز قبل لحظة الصفر.

العودة المبكرة لهؤلاء القيادات تمنحهم الفرصة لرصد أي ملاحظات، وحل المشكلات التي قد تعيق سير العام الدراسي، ووضع اللمسات الأخيرة على خطط الأنشطة والبرامج التعليمية.

المعلمون والمعلمات في الصفوف الأولى للاستعداد

الأحد المقبل الموافق 23 من شهر صفر، سيكون موعد عودة المعلمين والمعلمات إلى المدارس وهذه الفترة مخصصة لتحضير الدروس، والتعرف على الجداول الدراسية، وتنسيق المناهج بما يتناسب مع أهداف المرحلة.

كما تشهد هذه الأيام ورش عمل ودورات تدريبية لرفع كفاءة الأداء، إلى جانب اجتماعات تنسيقية بين الطاقم التعليمي لتوزيع المهام وضبط الإيقاع قبل استقبال الطلاب.

عودة معظم الطلاب

في الأول من شهر ربيع الأول ستشهد معظم مناطق المملكة عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعدهم وسيكون هذا اليوم بداية فعلية للعام الدراسي، حيث تبدأ الحصص، وتنطلق الأنشطة، وتبدأ رحلة التعلم الجديدة.

المدارس ستخصص في هذه الأيام الأولى برامج تمهيدية، خاصة للطلاب الجدد أو المنتقلين بين المراحل، لمساعدتهم على الاندماج والتعرف على بيئة المدرسة.

موعد خاص لمناطق محددة

أما طلاب مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والطائف، فسيعودون بعد أسبوع إضافي، في الثامن من شهر ربيع الأول وهذا التباين في المواعيد يراعي ظروف هذه المناطق الخاصة، ويتيح للمدارس هناك وقتًا أطول لإتمام التحضيرات واستقبال الطلاب بأفضل صورة.