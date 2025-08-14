الرياض - كتبت رنا صلاح - حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من فرص هطول أمطار في منطقة جازان خلال الأيام القادمة وحيث يتوقع أن تتأثر المنطقة بتقلبات جوية تبدأ بالإثنين، مما ينذر بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة يتوجب على المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات.

الأرصاد الجوية تحذر من هطول أمطار في منطقة جازان

كما أكدت الأرصاد أن الأمطار ستمتد إلى معظم مناطق جازان، مما يعزز من احتمال حدوث سيول في بعض المناطق حيث جددت الهيئة تحذيراتها بضرورة الابتعاد عن الأماكن المنخفضة والوديان، بالإضافة إلى تجنب النشاطات المائية خلال فترة تساقط الأمطار وهذا، وتدعو الهيئة الجميع لمتابعة تحديثات الأرصاد باستمرار.

من جهة أخرى، شددت الهيئة على أهمية تحصين المعدّات والمرافق العامة ضد تشكلات المياه، لضمان سلامة السكان ودعت إلى استعداد الجميع لمواجهة الظروف الجوية، وإبلاغ الجهات المعنية في حال حدوث أي طارئ التوقعات تشير إلى أن الطقس سيتحسن تدريجياً بعد مرور هذه الاضطرابات الجوية.

فيما تسعى الهيئة لتوفير معلومات دقيقة للمواطنين، لتحقيق الأمان والسلامة للجميع وبدورها، أكدت على ضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية لافضل قيادة مواجهة الكوارث الطبيعية.