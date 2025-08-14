الرياض - كتبت رنا صلاح - تتيح المملكة العربية السعودية للمقيمين على أراضيها فرصة ثمينة لجلب ذويهم في إطار نظام الزيارة العائلية، وهو إجراء تنظمه وزارة الخارجية السعودية عبر منصتها الإلكترونية، بهدف تسهيل لم شمل العائلات، وتوفير بيئة إنسانية واجتماعية مستقرة للمقيمين ومع التطور الرقمي الذي تشهده المملكة، أصبح طلب الزيارة العائلية أكثر سهولة وسرعة من أي وقت مضى، حيث يمكن إنجاز المعاملة بالكامل عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب الحكومية إلا في حالات نادرة وظرمت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

طلب زيارة عائلية في السعودية بسهولة وسرعة

طلب الزيارة العائلية هو خدمة تقدمها وزارة الخارجية السعودية تتيح للمقيم استقدام أقاربه من الدرجة الأولى إلى المملكة لفترة محددة، بهدف قضاء وقت معهم، سواء في المناسبات الخاصة أو الظروف الطارئة أو حتى من أجل التواصل الأسري الدوري يشمل ذلك الزوجة، الأبناء، الوالدين، والأشقاء وفق ضوابط محددة.

الفئات المسموح باستقدامها

وفق لوائح وزارة الخارجية، يُسمح للمقيم بتقديم طلب زيارة عائلية للأشخاص الآتين:

الزوجة أو الزوج.

الأبناء، بشرط ألا يتجاوز عمر الابن 18 عامًا.

الوالدان.

الأشقاء وأبناؤهم (في حالات خاصة وبشروط إضافية).

شروط طلب الزيارة العائلية

قبل البدء في التقديم، يجب التأكد من توافر الشروط التالية:

أن يكون المقيم حاصلًا على إقامة سارية المفعول.

أن يكون جواز السفر للمستضيف وللمدعو ساري الصلاحية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

تقديم الطلب عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية.

دفع الرسوم المقررة إلكترونيًا.

الحصول على تصديق الطلب من جهة العمل أو الغرفة التجارية.

الالتزام بعدم تقديم طلب أثناء مواسم الحج أو قبل انتهاء التأشيرات السابقة.

خطوات تقديم طلب الزيارة العائلية

إجراءات التقديم باتت بسيطة وسريعة، ويمكن تلخيصها كالتالي:

التوجه إلى موقع وزارة الخارجية السعودية منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية.

اختيار خدمة مقيم ثم الضغط على خيار "طلب زيارة عائلية".

تعبئة نموذج الطلب بالمعلومات الصحيحة للمقيم والمدعو.

تحديد صلة القرابة، وتاريخ الميلاد، ورقم جواز السفر.

اختيار المدة المسموح بها، والتي قد تكون 90 يومًا قابلة للتمديد، أو 180 يومًا، أو حتى سنة في بعض الحالات.

بعد إدخال البيانات، يتم طباعة الطلب.

تصديقه من صاحب العمل أو الغرفة التجارية.

متابعة الطلب إلكترونيًا عبر المنصة لمعرفة إذا تم الموافقة عليه أو طلب تعديلات.

الرسوم المقررة لطلب الزيارة العائلية

تختلف الرسوم حسب مدة الزيارة ومن أبرزها: