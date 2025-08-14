الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الخطوط الجوية السعودية رسميًا عن وقف جميع رحلاتها نهائيًا إلى صنعاء، طرابلس، دمشق، والخرطوم، وذلك في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها هذه العواصم وما يحيط بها من مخاطر على الطيران المدني ببظغي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة للمسافرين .. الخطوط السعودية توقف رحلاتها نهائياً إلى هذه الدول العربية

أوضحت الشركة أن هذا القرار جاء بعد سلسلة من التقييمات الميدانية الدقيقة التي أجرتها بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في المملكة وقد استندت التوصيات إلى تقارير أمنية تؤكد وجود تهديدات جدية قد تمس سلامة الركاب وأطقم الطائرات، وهو ما دفع الناقلة الوطنية إلى اتخاذ هذا الموقف الحازم.

وبحسب ما جاء في البيان الرسمي فإن الخطوط الجوية السعودية لا تضع أي اعتبار فوق سلامة المسافر، وأن القرارات التشغيلية تخضع دومًا لمراجعات أمنية وفنية تضمن أعلى مستويات الحماية.

الظروف الأمنية في العواصم المعنية

تعاني العواصم الأربع التي شملها الإيقاف من اضطرابات داخلية وصراعات مسلحة انعكست بشكل مباشر على البنية التحتية للطيران المدني والمطارات.

صنعاء: تواجه وضعًا إنسانيًا وأمنيًا متدهورًا جراء الصراع المستمر منذ سنوات.

طرابلس: تشهد توترات سياسية ومواجهات مسلحة متقطعة تؤثر على سلامة الملاحة الجوية.

دمشق: رغم بعض الاستقرار النسبي، إلا أن محيط المجال الجوي السوري ما زال محفوفًا بالمخاطر.

الخرطوم: تعاني من نزاعات داخلية وانقسامات أمنية جعلت السفر إليها محفوفًا بالتحديات.

التزام بالمعايير الدولية لسلامة الطيران

الخطوط السعودية أكدت أن القرار يتماشى مع توصيات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) التي تشدد على تجنب استخدام المطارات والمجالات الجوية الواقعة في مناطق غير مستقرة وقد سبقت شركات طيران إقليمية وعالمية باتخاذ قرارات مماثلة، مثل مصر للطيران وطيران الإمارات والخطوط الجزائرية، التي علّقت أو ألغت رحلات إلى وجهات تعاني من أوضاع مشابهة.

خدمات الدعم للمسافرين المتأثرين

حرصت الشركة على توجيه رسالة واضحة لعملائها بأن خدمة العملاء ستبقى على استعداد كامل لتقديم المساعدة وتشمل الخيارات المطروحة: