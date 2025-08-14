الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت العاصمة السعودية الرياض اليوم هطول أمطار غزيرة على مناطق متفرقة، في مشهد ارتسمت به ملامح الشتاء قبل أوانه، حيث تحولت السماء إلى لوحة رمادية تتخللها قطرات المطر المتساقطة بغزارة، وأجواء مفعمة برائحة الأرض المبتلة وهذه الأمطار التي جاءت مصحوبة أحيانًا برياح نشطة، تركت أثرها الواضح على حركة المرور، والحياة اليومية للسكان، كما استدعت تدخل الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة سصقدس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير من الارصاد .. موجة أمطار غزيرة تضرب قلب العاصمة الرياض الان

بدأت زخات المطر منذ ساعات الصباح الأولى، وتفاوتت شدتها بين منطقة وأخرى، حيث سُجلت أمطار متوسطة إلى غزيرة في أحياء شمال وغرب الرياض، بينما شهدت الأحياء الشرقية والجنوبية هطولات متقطعة لكنها كثيفة في فترات معينة.

ترافقت هذه الأمطار مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وزيادة في سرعة الرياح، ما أضفى على الأجواء إحساسًا شتويًا واضحًا كما تشكلت بعض التجمعات المائية في الشوارع منخفضة المستوى، ما دفع فرق الأمانة والدفاع المدني إلى الانتشار لمعالجة أي حالات طارئة.

تأثير الأمطار على الحركة المرورية

انعكست الأمطار مباشرة على حركة المرور، حيث شهدت بعض الطرق الرئيسية تباطؤًا ملحوظًا بسبب تراجع الرؤية الأفقية وزيادة الحذر لدى السائقين.

في الطرق السريعة مثل طريق الملك فهد وطريق الدائري الشمالي، اضطرت المركبات إلى تخفيف السرعة بشكل كبير.

تم تسجيل عدة حوادث مرورية طفيفة نتيجة الانزلاق أو عدم ترك مسافة أمان كافية.

أغلقت بعض الشوارع الفرعية مؤقتًا بسبب تجمع المياه.

الجانب الإنساني والمجتمعي

لم تقتصر الأمطار على كونها حالة جوية، بل تحولت إلى فرصة اجتماعية للعديد من العائلات، حيث امتلأت بعض الحدائق والمواقع المفتوحة بالأسر التي خرجت للاستمتاع بالأجواء، رغم التحذيرات من بعض المناطق الطينية أو القريبة من مجاري الأودية.

كما نشطت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الصور والمقاطع التي وثقت جمال الأمطار في شوارع وأحياء الرياض، إلى جانب تداول تحذيرات وتنبيهات رسمية لتفادي المخاطر المحتملة.

الاستجابة الرسمية

الجهات الحكومية المعنية، مثل المركز الوطني للأرصاد والدفاع المدني وأمانة منطقة الرياض، كانت في حالة تأهب مسبق مع بداية الحالة المطرية:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة.

نشرت أمانة الرياض فرق الطوارئ لشفط المياه من المواقع التي تتجمع فيها بكثرة.

خصص الدفاع المدني خطوطًا للطوارئ ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي حالات احتجاز أو تجمعات مائية خطرة.

الإرشادات والتحذيرات

لتفادي المخاطر التي قد ترافق الأمطار الغزيرة، جددت الجهات المعنية التأكيد على عدة تعليمات: