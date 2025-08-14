الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد العاصمة السعودية الرياض منذ ساعات هطول أمطار غزيرة شملت أحياء متعددة، مصحوبة بانخفاض واضح في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح والمشهد في الشوارع والأحياء يعكس لوحة طبيعية نادرة في هذه الفترة من العام، حيث تتشكل السحب الداكنة، وتغمر المياه بعض الطرق، بينما يتوجه السكان إلى النوافذ أو الأماكن المفتوحة لمتابعة الأمطار التي طال انتظارها جثسوع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عاجل .. الارصاد الجوية تحذر من أمطار غزيرة تضرب الرياض وتحول الشوارع لسيول في هذا الموعد

الأمطار التي هطلت على الرياض لم تكن متفرقة فحسب، بل امتدت لتغطي مساحات واسعة من المدينة، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها تميزت الغيوم بكثافتها مما أدى إلى خفض مستوى الإضاءة الطبيعية حتى في ساعات النهار. وقد رافقت الأمطار رياح نشطة أسهمت في تحريك الغيوم بسرعة، وجلبت معها كتل هوائية أكثر برودة، ما جعل الأجواء لطيفة مقارنة بحرارة الصيف المعتادة.

شدة الأمطار

رغم تباين كميات الأمطار بين الأحياء، فإن كثيرًا من المناطق شهدت هطولًا غزيرًا متواصلًا أدى إلى تشكل تجمعات مائية في الشوارع والميادين في بعض المناطق المرتفعة، جرت المياه نحو الأودية والمصارف بسرعة، بينما واجهت المناطق المنخفضة تجمعات أكبر للمياه، الأمر الذي تطلب تدخلاً من فرق الطوارئ لفتح مجاري التصريف.

تأثير الأمطار على الحركة المرورية

تأثرت الحركة المرورية بشكل واضح:

انخفاض السرعات على الطرق الرئيسية بسبب ضعف الرؤية وانزلاق الأسطح المبللة.

ازدحام مروري في بعض التقاطعات الحساسة نتيجة تباطؤ المركبات.

تسجيل حوادث طفيفة في عدد من المواقع بسبب عدم التزام بعض السائقين بالقيادة الآمنة في الظروف الممطرة.

استعدادات الجهات المعنية

قامت الجهات المختصة في أمانة منطقة الرياض والمرور والدفاع المدني برفع جاهزيتها منذ الساعات الأولى لبدء الحالة المطرية:

نشر فرق ميدانية لمراقبة تجمعات المياه والتعامل معها.

تفعيل غرف العمليات لتلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين.

توجيه فرق الإنقاذ للتعامل مع أي حالات احتجاز أو تعطل للمركبات في الشوارع المغمورة.

تحذيرات السلامة

أصدرت الجهات المعنية نصائح مباشرة للسكان: