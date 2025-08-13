نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "غرفة مكة" تسلط الضوء على المزايا التي يوفرها نظام تملك غير السعوديين للعقار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظّمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة أمس، ورشة عمل تحت عنوان "نظام تملك غير السعوديين للعقار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للعقار، بحضور نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال.

وهدفت الورشة إلى استعراض اللوائح والضوابط الجديدة، وتسليط الضوء على المزايا التي يوفرها النظام والفرص الاستثمارية التي تعزز تنافسية السوق العقاري السعودي لتعزيز الانفتاح وبناء جسور استثمارية ترسم ملامح سوق عقاري أكثر جاذبية وشمولًا على المستوى العالمي، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز البيئة الاستثمارية وتنمية القطاع العقاري.

ويسمح نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة للأجانب بتملك العقارات، ولكن بشروط وضوابط محددة، ويهدف النظام إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي