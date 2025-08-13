نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "غرفة جدة" تُنظم لقاءً توعويًا حول أنظمة الغذاء الرقابية والتشريعات ذات العلاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نظّمت غرفة جدة، اليوم، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، لقاءً توعويًا حول تلافي العقوبات الصادرة وفقًا لنظام الغذاء، وذلك على مسرح مركز جدة للمعارض والفعاليات، بمشاركة عدد من المختصين والمعنيين بالقطاع الغذائي.

وتناول اللقاء عددًا من المحاور الهادفة إلى تعزيز الوعي بأنظمة الغذاء والتشريعات ذات العلاقة، واستعراض أبرز مواد النظام، مع توضيح البنود التي تُحدّد التزامات المنشآت، وشرح تطبيقاتها العملية في قطاع التجارة والأغذية.

وتضمن اللقاء عرضًا للأسس القانونية التي تستند إليها الهيئة في إيقاع العقوبات، وآلية اتخاذ القرارات المتعلقة بها، إلى جانب شرح لبنود جدول العقوبات، مع تبيان الفروقات بين المخالفات وأنواع الجزاءات المترتبة عليها، مدعومًا بأمثلة واقعية لتقريب المفاهيم.

واشتملت الفعالية على شرح آلية تطبيق العقوبات بدءًا من رصد المخالفة وحتى إصدار القرار النهائي، بالإضافة إلى تقديم حزمة من الإجراءات الوقائية والممارسات الفُضلى التي تمكّن المنشآت من الامتثال الكامل لمتطلبات النظام وتلافي الوقوع في المخالفات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود غرفة جدة والهيئة العامة للغذاء والدواء لرفع مستوى الوعي بالأنظمة الرقابية، وتعزيز الامتثال في القطاع الغذائي بما يحقق السلامة الغذائية ويحافظ على الصحة العامة