الأمير عبدالعزيز بن سعود يقف على سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي

وقف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، على سير العمل في قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي بالرياض.

واستمع سموّه خلال الزيارة التفقدية إلى شرحٍ قدمه قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي، عن المنظومات التقنية التي تشمل طائرات الدرون والكاميرات الحرارية المستخدمة لمساندة مهام الدوريات الميدانية وآلية عملها.

واطّلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على مركز التحكم والأنظمة التقنية، ومركز التحليل الأمني الذي يُعنى بمتابعة وتحليل المخالفات البيئية في جميع المنصات، باستخدام أحدث الوسائل والتقنيات البرمجية.

واستعرض سموه الخطط التشغيلية والبرامج التنفيذية الهادفة إلى حماية البيئة والمحافظة عليها، وكذلك المشروعات التطويرية والتقنيات المتقدمة المعتمدة لتعزيز قدرات القوات في أداء مهامها بفعالية.

وأثناء الزيارة، دشّن الأمير عبدالعزيز بن سعود "المركز الإعلامي" الذي يحتوي على العديد من الأقسام الخاصة بالتوثيق والإنتاج الإعلامي كافة.

والتقى سموّه في نهاية الزيارة قادة قوات الأمن البيئي بمناطق المملكة -عبر الاتصال المرئي- وألقى كلمة ثمّن خلالها ما يقومون به من دور فاعل في إطار مهام القوات تحقيقًا للتوجيهات الكريمة من القيادة -حفظها الله- التي تتابع باهتمام كل ما يقوم به القطاع؛ للمحافظة على البيئة في المملكة وتعزيز استدامتها، موجهًا سموه بمواصلة الجهود المبذولة لحماية البيئة ومواردها الطبيعية، معربًا عن شكره لمنسوبي القوات على ما يبذلونه من جهود متميزة.

رافق سموه خلال الزيارة، صاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف نائب وزير الداخلية المكلف، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اللواء الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الميمان، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير الإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب