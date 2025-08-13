الرياض - كتبت رنا صلاح - تعلن وزارة التعليم عن توفير فرصة استثنائية للقبول في رياض الأطفال على مدار العام الدراسي، حيث يمكن للآباء تسجيل أطفالهم في أي وقت تهدف هذه الخطوة لتسهيل عملية التحاق الأطفال بالمدارس وتعزيز التعليم في السنوات المبكرة.

فتح باب القبول لمرحلة رياض الأطفال طوال العام الدراسي

يأتي هذا القرار كجزء من جهود الوزارة لتحسين جودة التعليم وتلبية احتياجات الأسر ويسمح ذلك للعائلات التي قد تحتاج إلى تغيير مكان سكنها أو الذين تأخروا في التسجيل بسبب ظروف خاصة بالمشاركة.

ومن المقرر أن تكون العملية تسجيل سهلة وسلسة، حيث يمكن للآباء تقديم الطلبات عبر الإنترنت أو زيارة المكاتب المحلية كما ستوفر الوزارة جميع المعلومات اللازمة لضمان سهولة الفهم والإجراءات، مما يعزز فرص الأطفال في الحصول على التعليم المناسب.

وتؤمن الوزارة بأن التعليم المبكر يلعب دور مهم في نمو الطفل وتطوره، حيث يعمل على بناء المهارات الأساسية التي ستفيدهم في المستقبل من المتوقع أن يتلقى الأطفال الذين يلتحقون بالبرامج التعليمية فوائد كبيرة تساهم في تحقيق نجاحاتهم.

تدعو الوزارة جميع الآباء إلى الاستفادة من هذه الفرصة، والتسجيل في أقرب فرصة ممكنة لضمان مقاعد لأطفالهم عملية القبول مصممة لتكون مرنة ومناسبة لجميع الأسر.