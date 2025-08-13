الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية أن القانون البيئي يلعب دوراً بارزاً في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها وتشير التقارير إلى أن تطبيق هذا القانون يعكس التزام المملكة بالتحول نحو التنمية المستدامة ويحدد المسؤوليات للحفاظ على البيئة.

القانون البيئي السعودي: ضمان استدامة الموارد وحمايتها

وأوضح مسؤولون أن هذا القانون يساهم في ردع المخالفات البيئية من خلال فرض عقوبات صارمة على المخالفين يسعى القانون لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير البيئية، الأمر الذي يسهم في حماية الحياة البرية والموارد المائية من التدهور.

أيضاً، يستهدف القانون تشجيع الاستثمار في المشاريع البيئية مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز التطور التكنولوجي حيث يعتبر الالتزام البيئي عاملاً أساسياً لجذب الاستثمارات الجديدة في مختلف القطاعات.

بفضل جهود المملكة، أصبح للوعي البيئي دوراً محورياً في الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين يُعتبر نشر الثقافة البيئية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع، مما يعزز المنظومة البيئية في البلاد.

تنتهج السعودية سياسة واضحة للحفاظ على البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية، مما يحقق أهداف رؤية 2030 ويعكس حرص المملكة على تحقيق تنمية مستدامة وعادلة.