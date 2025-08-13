الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن فرض غرامة مالية تقدر بـ500000 ريال على الجهات التي تخالف نظام الإحصاء المعمول به يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الدقة والشفافية في البيانات الإحصائية التي تُعتبر أساسا لعملية التخطيط التنموي.

فرض غرامة 500000 ريال بسبب مخالفة نظام الإحصاء

وأفادت الوزارة أن العقوبة ستطال أي جهة تمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة أو تقدم معلومات غير صحيحة هذا الاجراء يشكل خطوة هامة لتعزيز موثوقية الإحصائيات المستخدمة في صناعة القرارات الاقتصادية والاجتماعية.

تؤكد الوزارة أنها مصممة على تطبيق هذه العقوبات بحزم لضمان الالتزام بمعايير الجودة المطلوبة في جمع البيانات تسعى إلى خلق بيئة تدعم الشفافية والمصداقية في المعلومات المتاحة للجمهور والقطاع الخاص.

ناشدت الوزارة جميع الجهات المعنية بضرورة التعاون في تقديم المعلومات الدقيقة، محذرة من العواقب القانونية التي قد تترتب على عدم الالتزام بهذا النظام تهدف هذه المبادرات إلى الارتقاء بمستوى التخطيط التنموي بما يعود بالنفع على الجميع.

المسئولون في الوزارة يرون أن هذا التدبير سيسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي دعم المسيرة التنموية الساعية لتحقيق رؤية المملكة.