في تقريره الصادر اليوم أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي على مناطق واسعة من المملكة، متوقعًا هطول أمطار رعدية تتفاوت شدتها من متوسطة إلى غزيرة على عدد من المناطق الجنوبية والغربية، مع احتمالية جريان السيول في بعض المواقع، خاصة في الأودية والمناطق المنخفضة وهذه الحالة المطرية تأتي مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في بعض الأوقات.

موجة مطرية قوية تضرب هذه المناطق بالسعودية .. تحذيرات عاجلة للأهالي

تشمل الأمطار الغزيرة مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، حيث تشير التوقعات إلى استمرار الهطول طوال فترات النهار وحتى ساعات المساء، مع نشاط ملحوظ في حركة السحب الركامية التي تجلب كميات كبيرة من الأمطار أما المناطق الأخرى مثل المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، نجران، فمن المتوقع أن تشهد أمطارًا رعدية خفيفة إلى متوسطة، قد تتخللها فترات من الغزارة في بعض المواقع، خاصة عند تشكّل السحب الرعدية الممطرة.

وفي المناطق الوسطى والشرقية، مثل الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، فتظل السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع بقاء الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة رعدية، تكون متفرقة في أغلب الأحيان، يصاحبها نشاط في الرياح المثيرة للأتربة والغبار، ما قد يؤثر على الحركة المرورية ويستدعي الحذر أثناء القيادة.

الرياح وحالة البحر الأحمر

أشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي، بينما تتحول إلى جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزءين الأوسط والجنوبي، بسرعة تتراوح بين 12 إلى 40 كم/ساعة، وقد تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة عند تشكل السحب الرعدية الممطرة. أما ارتفاع الموج فيكون بين نصف متر ومتر ونصف، وقد يصل إلى مترين في فترات ذروة النشاط، مع حالة بحر تتراوح بين خفيف ومتوسط الموج، وتصبح مائجة أثناء مرور السحب الرعدية.

الرياح وحالة الخليج العربي

على الخليج العربي ستكون الرياح في الجزء الشمالي شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتحول مساءً إلى جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-20 كم/ساعة، بينما تهب على الجزءين الأوسط والجنوبي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول مساءً إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة. ارتفاع الموج في الخليج يتراوح بين نصف متر ومتر، وحالة البحر فيه خفيف الموج، مع أجواء مناسبة نسبيًا للملاحة باستثناء فترات نشاط الرياح المفاجئ.

التأثيرات المتوقعة والتحذيرات

من المتوقع أن تؤدي هذه الحالة الجوية إلى: