نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية إلى (30) سبتمبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت الأمانة العامة للاتحاد الخليجي لكرة القدم تأجيل موعد منافسات دوري أبطال الخليج للأندية للموسم (2025 - 2026) ليصبح في (30) سبتمبر المقبل، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في (16) من الشهر ذاته، بعد موافقة لجنة المسابقات على طلب التأجيل المقدم من الشركة الراعية للبطولة.

وأوضح الاتحاد الخليجي عبر موقعه الرسمي أن قرار التأجيل جاء نظرًا لضيق الفترة المتبقية قبل الموعد السابق، وحاجة اللجنة المنظمة إلى مزيد من الوقت لإنهاء جميع التحضيرات والترتيبات التنظيمية والفنية، بما يضمن مكانة البطولة التي تُعد من أبرز المسابقات الإقليمية وتحظى بمتابعة جماهيرية واسعة في دول الخليج.

وكانت قرعة البطولة قد أجريت يوم الاثنين الماضي وأسفرت عن تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى أندية زاخو العراقي، والعين الإماراتي، وسترة البحريني، والقادسية الكويتي، بينما جاءت في المجموعة الثانية أندية الريان القطري، والشباب السعودي، والنهضة العُماني، وتضامن حضرموت اليمني