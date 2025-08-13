الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن فتح باب التسجيل للحصول على زمالة مهنية للمهنيين حول العالم تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الهيئة لتعزيز الممارسات المهنية والارتقاء بمستوى الكفاءات في مجال المحاسبة والمراجعة سيعكس منح الزمالة التزام الممارسين بالقيم والمعايير المهنية المعتمدة.

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تقدم زمالة عالمية للمحترفين

البرامج المتاحة تتيح للمشاركين اكتساب مهارات متمانية وتقنيات حديثة في مجالات التقييم المالي والمراجعة كما تساهم الزمالة في توسيع نطاق الفرص الوظيفية للمشتركين، مما يعزز الشراكات بين المهنيين في أنحاء العالم تسعى الهيئة إلى تقديم أفضل الخبرات التدريبية لإعداد المحاسبين لمواجهة تحديات السوق.

ستكون فترة التسجيل متاحة لفترة محدودة، ويُنصح الراغبون بالالتحاق بالبرامج المذكوره بسرعة إنهاء الاجراءات الهيئة تأمل أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز صورة المملكة كمركز للتميز في مجالات المحاسبة والمراجعة على الصعيد العالمي.

بالتوازي مع ذلك، تعمل الهيئة على توفير موارد إضافية للمتقدمين لدعمهم خلال رحلة الحصول على الزمالة تأمل الهيئة أن تنعكس نتائج البرامج بشكل إيجابي على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والنزاهة في التقارير المالية.

تسعى الهيئة إلى تعزيز الوعي بأهمية الشهادات المهنية، معتبرةً أن تلك الخطوة هي جزء من التزامها بدعم تطوير قطاع المحاسبة في المملكة تشجع الهيئة المهنيين على الاستفادة من هذه الفرصة الفريدة لتحقيق مزيد من التقدم في مسيرتهم المهنية.