الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد منطقة الرياض خلال اليومين القادمين حالة جوية غير مستقرة، حيث أصدر الدفاع المدني السعودي تحذيراً عاجلاً للمواطنين والمقيمين، بشأن توقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء ظخغطت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تحذير عاجل .. أمطار غزيرة تضرب الرياض ومحافظاتها خلال 48 ساعة

تشير التوقعات إلى أن الأمطار ستتراوح بين المتوسطة والغزيرة على فترات، مع احتمالية تشكل السيول في بعض الأودية والمناطق المنخفضة كما قد تصحب هذه الأمطار زخات من البرد في بعض المواقع، خاصة في ساعات ذروة الحالة.

ووفقاً لتقارير الأرصاد تبدأ الحالة الجوية بالتأثير على المحافظات الغربية والشمالية من الرياض في ساعات الصباح، ثم تمتد تدريجياً لتشمل بقية المحافظات والمراكز مع حلول المساء.

إجراءات السلامة التي أوصى بها الدفاع المدني

شدد الدفاع المدني على ضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وعدم محاولة عبور أماكن تجمع المياه مهما كان مستوى العمق كما حث على متابعة القنوات الرسمية لمستجدات الحالة الجوية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة. ونبه قائدي المركبات إلى أهمية خفض السرعة أثناء القيادة على الطرق المبتلة، وترك مسافة أمان كافية، نظراً لاحتمالية انزلاق المركبات أو ضعف السيطرة عليها في ظل الظروف المطرية.

الاستعدادات الميدانية

أكدت الفرق الميدانية للدفاع المدني استعدادها الكامل للتعامل مع أي بلاغات طارئة قد تنجم عن الحالة المطرية، حيث جرى رفع مستوى الجاهزية في المراكز الواقعة ضمن نطاق المناطق المشمولة بالتنبيه كما جرى التنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى، مثل البلديات وفرق الطوارئ في وزارة النقل والكهرباء، لضمان سرعة الاستجابة لأي حالة تستدعي التدخل الفوري.