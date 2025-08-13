الرياض - كتبت رنا صلاح - تقرير حالة الطقس لهذا اليوم الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، يكشف عن أجواء غير مستقرة في عدد من مناطق المملكة، مع توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة، تمتد من المتوسطة إلى الغزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول في بعض المواقع هذه الأمطار التي قد تُصاحب بزخات من البرد ورياح نشطة، تتركز بشكل رئيسي على مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، مع امتداد تأثيراتها بشكل أقل كثافة إلى أجزاء من المدينة المنورة، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، بالإضافة إلى أجزاء من منطقة نجران تزلضح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عاجل : الارصاد الجوية تحذر من أمطار على 9 مناطق وموجة مطرية قوية .. الدفاع المدني يحذر من تدنٍّ في الرؤية في هذه المناطق

المناطق الجنوبية الغربية للمملكة كـجازان وعسير والباحة، تشهد عادةً في مثل هذه الفترات من العام نشاطًا ملحوظًا في السحب الركامية، نتيجة التقاء الكتل الهوائية الرطبة القادمة من البحر الأحمر بالمرتفعات الجبلية، مما يعزز تكوّن السحب الرعدية وهطول الأمطار الغزيرة الأمر ذاته ينطبق على مكة المكرمة التي قد تشهد تأثيرات متفاوتة بين الساحل والمرتفعات الداخلية. أما المناطق الشمالية مثل الجوف والحدود الشمالية، فتشهد غالبًا أمطارًا أقل غزارة، لكنها تظل مؤثرة على الأجواء، خصوصًا إذا ترافقت مع نشاط في الرياح السطحية.

حركة الرياح على المسطحات المائية

البحر الأحمر يشهد اليوم حركة رياح سطحية متباينة، حيث تهب شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي، بينما تكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي، بسرعة تتراوح بين 12 و40 كم/ساعة، وقد تتجاوز 50 كم/ساعة أثناء تكوّن السحب الرعدية الممطرة وهذه السرعات المرتفعة ترفع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وتصل إلى مترين في فترات نشاط السحب حالة البحر تتراوح بين خفيف إلى متوسط الموج، وتصبح مائجة مع العواصف الرعدية. الخليج العربي يشهد أيضًا تغيرات في أنماط الرياح؛ حيث تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي، تتحول مساءً إلى جنوبية غربية، بينما تهب على الجزء الأوسط والجنوبي رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول لاحقًا إلى شمالية غربية، بسرعات بين 10 و30 كم/ساعة ارتفاع الموج هنا يبقى بين نصف متر ومتر، مع بقاء حالة البحر خفيفة نسبيًا.

التأثيرات المتوقعة على الحياة اليومية

من المتوقع أن تؤثر هذه الحالة الجوية على أنشطة الصيد والملاحة البحرية، خصوصًا في البحر الأحمر أثناء فترات نشاط الرياح كذلك قد تتأثر الرحلات البرية، خاصة في الطرق التي تمر عبر الأودية أو المناطق الجبلية التي قد تشهد جريان السيول. في المناطق الداخلية خصوصًا الشرقية والرياض والقصيم وحائل، قد تؤدي الرياح المثيرة للغبار إلى تدني الرؤية الأفقية، ما يستوجب الحذر من قائدي المركبات، خاصة على الطرق السريعة والمفتوحة.