نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبادرة للتعريف بأثر البلاستيك على البيئة في الحدود الشمالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية ممثلًا بإدارة البيئة، مبادرة توعوية بمدينة عرعر، للتعريف بأثر البلاستيك على البيئة، والتوعية بمخاطره وأهمية الحد من استخدامه.

وشهدت المبادرة التي استمرت يومين، تفاعلًا من زوّار المجمع، ووزع أكثر من 300 حقيبة توعوية تحتوي على مواد إرشادية ورسائل توعوية بيئية تهدف إلى تعزيز السلوك البيئي الإيجابي، ودعم الجهود الهادفة إلى تقليل الأثر البيئي الناتج عن النفايات البلاستيكية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن البرامج المستمرة التي ينفذها فرع الوزارة لرفع مستوى الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، وتعزيز المسؤولية المشتركة في حماية البيئة واستدامتها