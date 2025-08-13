الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية منذ اليوم حالة جوية واسعة النطاق، يتوقع استمرارها حتى يوم السبت القادم، مع هطول أمطار غزيرة، وتساقط لحبات البرد، وجريان للسيول في عدد كبير من المناطق، في مشهد جوي نادر يجمع بين الجمال الطبيعي والتأثيرات المناخية القوية تحرشج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أمطار وبرد وسيول تجتاح المملكة حتى السبت .. 13 منطقة تستعد لأمطار غزيرة وتقلبات جوية في السعودية

تشمل الحالة المطرية معظم مناطق المملكة، حيث تمتد لتغطي العاصمة الرياض بكامل أحيائها، إضافة إلى جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ونجران وتبوك والمنطقة الشرقية والقصيم وحائل والجوف ومناطق الحدود الشمالية وهذا الاتساع الجغرافي يعكس قوة المنخفضات الجوية المؤثرة حالياً، ومدى تأثير الكتل الرطبة القادمة من الجنوب الغربي والغرب.

تفاصيل الأمطار والبرد

توقع خبراء الأرصاد أن تتفاوت شدة الأمطار من متوسطة إلى غزيرة جداً، مع فترات من الهطول الكثيف المصحوب برياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة كما ينتظر تساقط حبات البرد في بعض المناطق، خاصة المرتفعات الجنوبية والغربية، وهو ما يزيد من فرص تشكل السيول وجريان الأودية.

جريان السيول وتحذيرات السلامة

المؤشرات الحالية توضح أن الأودية والشعاب في المناطق الجبلية ستكون الأكثر عرضة لجريان السيول، خاصة في عسير والباحة وجازان، بالإضافة إلى مناطق في مكة المكرمة والمدينة المنورة. وأهابت الجهات المختصة بالمواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحذر، وتجنب مواقع تجمع المياه، وعدم محاولة عبور الأودية أثناء جريان السيول حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

تأثيرات على الحياة اليومية

من المتوقع أن تؤثر هذه الحالة المطرية على الحركة المرورية في بعض المدن نتيجة تجمعات المياه، خاصة في الشوارع الرئيسية والأنفاق كما قد تشهد بعض المناطق انقطاعات جزئية في التيار الكهربائي أو ضعفاً في خدمات الاتصال، تبعاً لشدة الرياح وكثافة الهطول. وقد أعلنت بعض إدارات التعليم استعدادها لمتابعة تطورات الحالة، وإمكانية التحول للتعليم عن بُعد إذا استدعت الظروف ذلك، خصوصاً في المناطق التي تشهد أمطاراً غزيرة على مدار اليوم.

المشهد الزراعي والمائي

على الجانب الإيجابي تمثل هذه الأمطار فرصة ذهبية لدعم المخزون المائي في السدود والآبار، وإنعاش الغطاء النباتي في المراعي والسهول كما ستستفيد الأراضي الزراعية من كميات الأمطار التي تساهم في زيادة الإنتاجية وجودة المحاصيل، خاصة في المناطق الزراعية في القصيم وحائل والجوف.