الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت إدارة تعليم المدينة المنورة بشكل رسمي عن موعد انطلاق العام الدراسي القادم، والذي حدد ليكون في الثامن من شهر ربيع الأول لعام 1447 هـ وهذا الإعلان جاء ليضع حدًا للتكهنات، ويتيح للجميع الاستعداد الجيد لمرحلة تعليمية جديدة مليئة بالتطلعات والطموحات والمدينة المنورة التي تعد من أعرق مدن المملكة في مجال التعليم، تستقبل هذا الموعد بروح من الحماس، مع خطط واستراتيجيات تسعى لرفع مستوى التحصيل الأكاديمي وتحقيق بيئة تعليمية متطورة تلبي متطلبات العصر بتوتر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

العد التنازلي بدأ .. تعليم المدينة يحدد موعد العام الدراسي القادم والتاريخ يختلف عن بقية المناطق

إعلان إدارة تعليم المدينة المنورة عن موعد بداية العام الدراسي ليس مجرد خبر إداري، بل هو مؤشر على انطلاق سلسلة من التحضيرات التي تشمل تجهيز المدارس، وتوزيع الجداول الدراسية، وتحديث المناهج، وضمان جاهزية الكادر التعليمي والإداري لاستقبال الطلاب. كما أن تحديد التاريخ بدقة قبل وقت كافٍ، يمنح الأسر فرصة لترتيب جداولها، خاصة في ظل ارتباط مواعيد الدراسة بالإجازات والمناسبات الرسمية، وكذلك الظروف الأسرية والعملية لأولياء الأمور.

المدينة المنورة والتعليم

تعرف المدينة المنورة بأنها من أوائل المدن السعودية التي تبنت التعليم النظامي منذ عقود، حيث تأسست فيها مدارس رائدة احتضنت أجيالًا من الطلاب الذين أصبحوا فيما بعد قادة ومبدعين في مختلف المجالات. تتميز بيئة التعليم في المدينة بجمعها بين الأصالة والحداثة فهي تحافظ على القيم الإسلامية الراسخة، وفي الوقت ذاته تواكب أحدث الأساليب التعليمية وهذا المزيج يجعل عملية العودة إلى المدارس في المدينة المنورة مناسبة خاصة تحمل طابعًا فريدًا من الحماس والانضباط.

أهداف العام الدراسي الجديد

تضع إدارة تعليم المدينة المنورة عدة أهداف رئيسية للعام الدراسي القادم، من أبرزها: