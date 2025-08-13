الرياض - كتبت رنا صلاح - السلامة المرورية ليست مجرد تعليمات أو لافتات على جوانب الطرق، بل هي ثقافة وسلوك يعكس وعي السائق بمسؤوليته تجاه نفسه وتجاه الآخرين وفي هذا الإطار، أكدت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية أن استخدام السائق للهاتف المحمول باليد أثناء القيادة يُعد مخالفة مرورية صريحة، وتصل غرامتها المالية إلى 900 ريال، لما تشكله من خطر مباشر على حياة السائق والركاب والمارة زطذعي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

لمسة واحدة على هاتفك قد تكلفك 900 ريال في السعودية

عند قيادة المركبة ينقسم انتباه السائق بين عدة مهام أساسية: متابعة حركة الطريق، التحكم في سرعة المركبة، تقدير المسافات، والاستجابة السريعة لأي طارئ وإدخال الهاتف المحمول في هذه المعادلة، خصوصًا عند الإمساك به باليد، يخلق حالة من التشتيت البصري والعقلي والحركي في آن واحد.

التشتت البصري: يضطر السائق إلى النظر إلى شاشة الهاتف بدلاً من الطريق، مما يقلل من قدرته على ملاحظة تغيرات حركة المرور أو ظهور عوائق فجائية.

التشتت العقلي: حتى وإن نظر السائق إلى الطريق، فإن الانشغال بالمحادثة أو قراءة الرسائل يستهلك جزءًا من تركيزه الذهني.

التشتت الحركي: اليد التي تمسك الهاتف لا تكون متاحة للتحكم الكامل بالمقود، مما يبطئ رد الفعل في المواقف الطارئة.

دراسات السلامة المرورية تؤكد أن احتمالية وقوع الحوادث تزيد عدة أضعاف عند استخدام الهاتف أثناء القيادة، وهو ما يبرر التشديد القانوني على هذه المخالفة.

الأبعاد القانونية للمخالفة

وفقًا لنظام المرور السعودي فإن الإمساك بالهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة يعد مخالفة تستوجب العقوبة المالية التي تتراوح بين 500 و900 ريال ويأتي هذا الانضباط القانوني منسجمًا مع معايير السلامة العالمية، إذ أن كثيرًا من الدول تطبق غرامات وحتى عقوبات سحب الرخصة في حال تكرار المخالفة.

من المهم أن يفهم السائق أن الهدف من العقوبة ليس الجباية المالية، بل ردع السلوكيات الخطرة التي تهدد الأرواح فكما أن تجاوز الإشارة الحمراء يُعد خطرًا جسيمًا، فإن الانشغال بالهاتف قد يؤدي إلى النتيجة الكارثية نفسها.