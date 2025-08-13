الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف، تبدأ التساؤلات بين المواطنين في المملكة العربية السعودية عن مدى صحة الأخبار التي تتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي حول احتمال صرف زيادة استثنائية أو دعم إضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن بمناسبة هذه المناسبة الدينية العظيمة ويحرص المواطنون دائمًا على متابعة أي مساعدات أو دعم يمكن أن يساهم في تحسين دخلهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المختلفة، ولكن هل توجد بالفعل مبادرات دعم خاصة بالمولد النبوي 1447؟ هجخغح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

صرف إضافي لحساب المواطن في السعودية وهذا رد البرنامج!

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى جانب برنامج حساب المواطن، لم يصدروا أي بيانات رسمية أو إعلانات تؤكد صرف زيادة أو دعم استثنائي خاص بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ وبحسب الجدول الزمني الثابت والمعتمد من قبل البرنامج، فإن مواعيد صرف حساب المواطن تأتي في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ما لم يصادف هذا التاريخ عطلة رسمية، حينها يتم تقديم موعد الصرف أو تأجيله ليوم مناسب .

ولذلك، يتوقع أن يتم صرف دفعة شهر سبتمبر 2025، والذي يوافق شهر ربيع الأول 1447 هـ، في موعدها المعتاد دون أي تغييرات إلا إذا صدر إعلان رسمي من الجهات المختصة.

كيف يمكن التأكد من صحة الأنباء حول الدعم والمكرمات؟

نظرًا لكثرة الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، حرصًا على عدم الوقوع في فخ الشائعات، هناك عدة خطوات يمكن لأي مستفيد اتباعها للتأكد من صحة أي معلومات تتعلق بصرف دعم إضافي أو مكرمة ملكية ضمن برنامج حساب المواطن:

زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن: هو المصدر الأول والأكثر موثوقية للحصول على أي بيانات أو إعلانات رسمية.

متابعة الحساب الرسمي للبرنامج على منصة "أكس": حيث يتم نشر التحديثات وأي أخبار تخص البرنامج.

التحقق من بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: التي تنشر كافة القرارات والإجراءات المتعلقة بالدعم الاجتماعي.

الاتصال على الرقم الموحد 19912 للاستفسارات: وهو الرقم الرسمي لخدمة العملاء الخاص بحساب المواطن، للحصول على معلومات دقيقة من مصادرها الرسمية.

موعد المولد النبوي الشريف 2025 وتأكيد الرؤية الشرعية

حسب التقويمين الهجري والميلادي الفلكي، فإن المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ يتوقع أن يصادف يوم:

الجمعة 5 سبتمبر 2025 ميلاديًا

الموافق 12 ربيع الأول 1447 هجريًا

ومع ذلك يجب الانتباه إلى أن موعد المولد النبوي قد يتغير يومًا واحدًا إما تقديمًا أو تأخيرًا بناءً على رؤية هلال شهر ربيع الأول التي تعلنها الجهات الدينية المختصة في كل دولة لذلك من المهم متابعة الإعلان الرسمي من الهيئات الدينية في المملكة لتأكيد الموعد بدقة.