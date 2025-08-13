الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف بدأ الحديث يزداد بين المواطنين في المملكة العربية السعودية حول إمكانية صرف زيادة استثنائية أو دعم إضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن في هذه المناسبة الدينية العزيزة والأمر لم يقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي، بل امتد إلى المجالس العائلية وأحاديث الناس اليومية، ما جعل الكثيرين يبحثون عن المعلومة الصحيحة من مصدرها الرسمي صكضكظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الكل يتساءل .. صرف إضافي لحساب المواطن في المولد النبوي وهذا رد البرنامج!

حتى لحظة كتابة هذا المقال، لم تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو إدارة برنامج حساب المواطن أي بيان رسمي يؤكد وجود زيادة خاصة بمناسبة المولد النبوي لهذا العام 1447 هـ البرنامج ملتزم بجدول الصرف المعتاد، حيث يتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إلا إذا صادف هذا التاريخ عطلة رسمية، فيتم حينها تقديم أو تأخير موعد الصرف يومًا واحدًا.

وفق هذا النظام فإن دفعة شهر سبتمبر 2025، التي توافق ربيع الأول 1447 هـ، سيتم صرفها في موعدها المعتاد ما لم يصدر إعلان جديد بخلاف ذلك وبما أن المولد النبوي سيوافق في هذا العام يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، أي 12 ربيع الأول 1447 هـ، فإن موعد إيداع الدعم سيكون قريبًا جدًا من هذه المناسبة، لكنه لن يتأثر بها إلا إذا قررت الجهات المختصة ذلك.

كيف يتحقق المواطن من أي قرار جديد؟

انتشار الشائعات في المناسبات العامة أمر شائع، خاصة مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي التي تتيح سرعة نقل الأخبار دون التحقق من صحتها لهذا فإن الطريقة الآمنة لمعرفة أي مستجدات تتعلق ببرنامج حساب المواطن أو غيره من برامج الدعم تتمثل في الرجوع إلى المصادر الرسمية مباشرة. وتشمل هذه المصادر:

الموقع الرسمي لحساب المواطن: وهو المصدر الأساسي لجميع البيانات الرسمية حول الصرف والمستفيدين.

الحساب الرسمي للبرنامج على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): حيث يتم نشر الإعلانات الفورية لأي تغييرات أو مستجدات.

بوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: كونها الجهة المشرفة على البرنامج.

الرقم الموحد 19912: وهو الخط المباشر للاستفسارات والشكاوى الرسمية.

موعد المولد النبوي الشريف 2025

حسب الحسابات الفلكية فإن ذكرى المولد النبوي لعام 1447 هـ ستوافق يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025 ميلاديًا، الموافق 12 ربيع الأول هجريًا إلا أن هذا الموعد سيبقى مبدئيًا حتى يتم تأكيده عبر الرؤية الشرعية لهلال شهر ربيع الأول، إذ قد يتقدم أو يتأخر يومًا واحدًا وفق ما تعلنه الجهات الدينية المختصة في المملكة.