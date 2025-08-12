أخبار السعودية

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع (700) سلة غذائية في محلية أم القرى بولاية الجزيرة في السودان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (700) سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا العائدة من النزوح في محلية أم القرى بولاية الجزيرة بجمهورية السودان، استفاد منها (5.036) فردًا، ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان للعام 2025م.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها وتحقيقًا للأمن الغذائي

