الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسواق الذهب في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المعدن النفيس، وهو تطور يراقبه عن كثب كل من المستثمرين والمستهلكين على حد سواء فالذهب ليس مجرد سلعة تباع وتشترى، بل هو رمز للقيمة والاستقرار، وملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي وعندما تتغير أسعاره، فإن لذلك انعكاسات مباشرة على حركة السوق، وعلى قرارات الأفراد في الشراء أو البيع أو الاحتفاظ بما يملكونه من سبائك ومجوهرات مصجحس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

سعر الذهب اليوم .. عيار 21 يتخطى الحواجز ويصل إلى مستويات تاريخية في السعودية!

اليوم، شهدت السوق السعودية تغيراً لافتاً في أسعار الذهب، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولاً بين المستهلكين – نحو 358.11 ريال سعودي، أي ما يعادل تقريباً 95.50 دولار أمريكي وهذه القفزة أثارت تساؤلات حول أسباب الارتفاع، وما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر خلال الأيام القادمة.

عيار 21 يحظى بشعبية كبيرة لاعتدال تكلفته مقارنة بجودته العالية، فهو يحتوي على نسبة ذهب نقية مناسبة تجعل منه خياراً مفضلاً لدى فئة واسعة من المستهلكين.

أسعار باقي الأعيرة في السوق السعودي

لا يقتصر المشهد على عيار 21 وحده، بل إن بقية الأعيرة سجلت أسعاراً مرتفعة أيضاً، وفقاً للآتي:

عيار 24: بلغ نحو 409.27 ريال سعودي للجرام، وهو العيار الأعلى نقاءً بنسبة ذهب تصل إلى 99.9%، ما يجعله الخيار الأمثل للراغبين في اقتناء سبائك استثمارية.

عيار 22: سجل حوالي 375.17 ريال سعودي للجرام، ويميل إليه البعض في المشغولات الذهبية التقليدية لما يجمعه من متانة وجودة.

عيار 18: وصل إلى 306.95 ريال سعودي للجرام، ويُعتبر الأكثر رواجاً في التصاميم العصرية والمجوهرات ذات التكلفة المتوسطة.

عيار 14: بلغ 238.74 ريال سعودي للجرام، وغالباً ما يستخدم في قطع خفيفة أو مجوهرات ممزوجة بمعادن أخرى.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في المملكة

لفهم خلفية هذه الزيادة، لا بد من النظر إلى العوامل التي تتحكم في سعر الذهب محلياً وعالمياً، وهي متعددة ومتداخلة: