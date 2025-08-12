الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب موعد المولد النبوي الشريف في شهر سبتمبر المقبل، تزايدت الأحاديث على منصات التواصل الاجتماعي وفي بعض المواقع غير الرسمية حول احتمالية صرف زيادة مالية خاصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بهذه المناسبة الدينية العزيزة وهذه الأخبار لاقت رواجاً سريعاً بين المستفيدين، خاصة في ظل الظروف المعيشية التي تجعل أي زيادة في الدخل محل ترقب واهتمام . ولكن، ما مدى صحة هذه الأنباء؟ وهل هناك فعلاً قرار رسمي بصرف هذه الزيادة� يذدمط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة �

بيان رسمي يحسم الجدل - حقيقة زيادة راتب الضمان بالسعودية في المولد النبوي 2025

المولد النبوي الشريف هو ذكرى مولد سيدنا محمد ﷺ، وتحتفل به غالبية الدول العربية والإسلامية بطرق مختلفة، تتراوح بين الاحتفالات الدينية والفعاليات الثقافية والمبادرات الخيرية وفي السعودية وعلى الرغم من أن المظاهر الاحتفالية قد تختلف عن بعض الدول الأخرى، فإن المناسبة تحظى بمكانة خاصة في قلوب المسلمين، كونها ذكرى ميلاد خاتم الأنبياء.

ومع اقتراب هذا الموعد، تبدأ التكهنات والشائعات بالانتشار حول قرارات أو مبادرات مالية قد تصدر بهذه المناسبة، خاصة ما يتعلق بالرواتب أو المساعدات الاجتماعية.

حقيقة الأخبار المتداولة

خلال الأيام الأخيرة، تم تداول أخبار تشير إلى نية الحكومة السعودية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صرف زيادة مالية لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمناسبة المولد النبوي الشريف وهذه الأنباء انتشرت على نطاق واسع، خصوصاً على منصات مثل "X" (تويتر سابقاً) وبعض القنوات الإخبارية غير الموثوقة.

لكن الحقيقة، كما تؤكد المصادر الرسمية، هي أن هذه الأخبار مجرد شائعات، ولم يصدر أي بيان رسمي أو قرار من وزارة الموارد البشرية أو أي جهة حكومية أخرى يشير إلى وجود زيادة مالية خاصة بهذه المناسبة، سواء لشهر أغسطس الذي تم صرفه بالفعل، أو لشهر سبتمبر الذي يُنتظر صرفه قريباً.

موقف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

حتى لحظة كتابة هذا المقال، لم تُعلن الوزارة عن أي زيادة استثنائية بمناسبة المولد النبوي جميع البيانات الرسمية التي صدرت خلال الفترة الماضية أكدت استمرار صرف رواتب الضمان الاجتماعي في مواعيدها المعتادة، وبالقيم المحددة لكل مستفيد، دون أي تعديل أو زيادة مرتبطة بالمناسبة وتشدد الوزارة دائماً على ضرورة اعتماد المواطنين والمقيمين على القنوات الرسمية لمعرفة المستجدات، وهي:

الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

الحسابات الموثقة على منصات التواصل الاجتماعي.

منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية الحكومية.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر سبتمبر 2025

رواتب الضمان الاجتماعي تُصرف عادة في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، إلا إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية في المملكة، كأن يكون يوم الجمعة أو السبت، ففي هذه الحالة يتم تقديم أو تأجيل الصرف ليوم عمل رسمي.

بالنسبة لشهر أغسطس تم صرف الرواتب في موعدها، ولم يتم إدراج أي زيادات أو مبالغ إضافية كما كانت تزعم الشائعات أما راتب شهر سبتمبر، فالموعد المحدد لصرفه هو الأول من سبتمبر 2025، ما لم يتعارض مع عطلة نهاية الأسبوع، وسيكون بإمكان المستفيدين التأكد من نزول الراتب عبر القنوات الرسمية المعتادة.