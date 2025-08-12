الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة لاستقبال حالة جوية مميزة تحمل معها كميات وفيرة من الأمطار، مصحوبة بتساقط البرد وجريان السيول في بعض المناطق ووفقًا للتقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، فإن هذه الحالة ستستمر حتى يوم السبت القادم، لتشمل نطاقًا جغرافيًا واسعًا من البلاد، بدءًا من الرياض بما فيها العاصمة، وصولًا إلى جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، نجران، تبوك، المنطقة الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، وحتى مناطق الحدود الشمالية خثوظا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الارصلد الجوية السعودية نحذى من أمطار وبرد وسيول تجتاح المملكة حتي هذا الموعد .. 13 منطقة تستعد للغرق في الخير

تشير النماذج المناخية الحديثة إلى أن المملكة ستتأثر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية رطبة قادمة من بحر العرب والبحر الأحمر، مما يعزز فرص هطول الأمطار الغزيرة على مناطق متعددة، مع احتمالية عالية لتشكل السحب الرعدية وهذه الظروف الجوية توفر بيئة مناسبة لتساقط زخات البرد، خاصة على المرتفعات الجنوبية الغربية والمناطق الوسطى، إضافة إلى جريان السيول في الأودية والشعاب.

من المتوقع أن تكون الأمطار متفاوتة الشدة بين منطقة وأخرى، حيث ستشهد بعض المناطق هطولات غزيرة قد تتجاوز المعدلات المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، بينما تقتصر في مناطق أخرى على أمطار متوسطة إلى خفيفة.

التوزيع الجغرافي للأمطار

الرياض والعاصمة: فرص عالية لهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة، خاصة في الأطراف الغربية والشمالية من المنطقة.

جازان وعسير والباحة: أمطار رعدية غزيرة شبه يومية مع تساقط البرد على المرتفعات، واحتمال تشكل السيول في الأودية.

مكة المكرمة والمدينة المنورة: أمطار متوسطة إلى غزيرة على فترات، مع نشاط الرياح الهابطة من السحب الرعدية.

نجران: أمطار متوسطة إلى غزيرة، مع فرص لتساقط البرد على المرتفعات.

تبوك: أمطار متقطعة قد تكون غزيرة في بعض الفترات، خاصة على السواحل والمناطق الجبلية.

المنطقة الشرقية: زخات متفرقة من الأمطار، تتحول إلى غزيرة في بعض المواقع.

القصيم وحائل: أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية قوية، مع احتمالية جريان السيول.

الجوف والحدود الشمالية: أمطار متوسطة إلى غزيرة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.

التأثيرات المحتملة

هذه الحالة المطرية، على الرغم من كونها بشرى خير تعزز مخزون المياه وتنعش الغطاء النباتي، إلا أنها قد تحمل بعض المخاطر التي تستدعي الحيطة والحذر، أبرزها:

جريان السيول في الأودية والشعاب، ما قد يشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات.

تساقط البرد الذي قد يضر بالمزروعات أو المركبات إذا كان كثيفًا.

انعدام أو ضعف الرؤية الأفقية بسبب غزارة الأمطار أو الضباب المصاحب.

نشاط الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، والتي قد تؤدي إلى تطاير الأجسام غير المثبتة.

توصيات السلامة

المركز الوطني للأرصاد وهيئة الدفاع المدني وجها عدة نصائح للمواطنين والمقيمين لتجنب المخاطر، ومنها: