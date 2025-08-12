نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختتام برنامج "حكايا الشباب" في الطائف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

اختتم برنامج "حكايا الشباب" -الذي أقيم خلال الفترة من 10 إلى 11 أغسطس الجاري في محافظة الطائف ضمن مبادرات وزارة الرياضة ممثلة في الإدارة العامة للأنشطة الشبابية، فعالياته الرياضية الثقافية.

وشهد البرنامج تفاعلًا كبيرًا من شباب وفتيات المحافظة، من خلال التنوع ما بين إقامة جلسات حوارية وورش عمل، إضافة إلى معرض تفاعلي مصاحب لعدد من الجهات والاتحادات الرياضية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار محافظ محافظة الطائف، ومعالي مساعد وزير الرياضة الأستاذ عبدالإله بن سعد الدلاك.

واشتمل البرنامج على جلسة افتتاحية بعنوان "جلسات ملهمة مع نخبة من الرياضيين"، وأخرى حوارية بعنوان "رياضة كل يوم: أهم خطوة لجودة الحياة"، إلى جانب جلستين، حملت الأولى عنوان "جلسات ملهمة"، والثانية بعنوان: "اكتشاف إمكاناتك من خلال التحديات الرياضية".

وشهد كذلك إقامة معرض رياضي مصاحب، بمشاركة عدد من الجهات والاتحادات الرياضية، من بينها: اتحاد التنس، والدراجات، ورفع الأثقال، والشطرنج، والثقافة الرياضية، والتسلق والهايكنج، حيث اسُعرضت تجارب رياضية متنوعة، وأنشطة تفاعلية استهدفت الزوار