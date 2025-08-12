نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مهرجان العنب بمحافظة الحناكية بمركز النخيل غدًا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ينطلق غدًا بمحافظة الحناكية بمركز النخيل، مهرجان العنب الأول، الذي تنظمه أمانة منطقة المدينة المنورة، ويستمر خمسة أيام.

ويشتمل المهرجان على مجموعة من الفعاليات المصاحبة تتضمن معرضًا لأصناف العنب، وعروضًا فنية وتراثية، وأنشطة للأطفال، وكذلك مشاركة للجهات المختصة بالزراعة، ويهدف إلى تسويق منتجات المزارعين، ودعم الأسر المنتجة، والحرف اليدوية، وإحياء الإرث الزراعي لمركز النخيل.

ويأتي المهرجان ضمن جهود البلدية لتسويق المنتج الزراعي المحلي، وتحفيز الاستثمار الزراعي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع جودة الحياة