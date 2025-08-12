نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنهاء معاناة عشرينية باستئصال ورم من فكّها في الخرج في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق طبي في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، في إنهاء معاناة فتاة في العشرينات من عمرها، كانت تعاني نزيفًا مزمنًا وتقرحات بالفم، تبيّن لاحقًا أنها ناجمة عن ورم وعائي دموي في مقدمة الفك السفلي بطول 12 سم، ممتد إلى سقف الحلق من الجهة اليسرى.

وكانت المريضة قد حضرت إلى عيادة جراحة الوجه والفكين وهي تعاني نزيفًا مستمرًا وصعوبة في البلع؛ مما أدى إلى سوء تغذية حاد، وفقر دم استلزم نقل دم عاجل.

وبقيادة رئيس وحدة جراحة الوجه والفكين الدكتور وليد القحطاني، أُجريت لها عملية جراحية ناجحة استمرت 5 ساعات، جرى خلالها استئصال الورم بالكامل وإعادة ترميم منطقة الفك بدقة عالية.

ويُجسد هذا الإنجاز التزام مستشفى الملك خالد بالخرج بتقديم أفضل خدمات رعاية صحية متقدمة ومتخصصة وفق أعلى المعايير العالمية، تحقيقًا لمستهدفات برامج التحول في القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030.