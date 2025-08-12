الرياض - كتبت رنا صلاح - استقبل أمير المنطقة الشرقية منسوبي هيئة الأوقاف في لقاء رسمي، مشيداً بالدعم المستمر من القيادة الرشيدة لتعزيز دور القطاع الوقفي وقد ثمن الأمير الجهود المبذولة من قبل الهيئة في تطوير المشاريع الوقفية التي تسهم في خدمة المجتمع.

أمير الشرقية يستقبل منسوبي هيئة الأوقاف ويثني على دعم القيادة

وأشار الأمير إلى أهمية النشاطات الوقفية وكيف أنها تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعا إلى ضرورة تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الأوقاف وتحسين إدارتها بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مطالباً بضرورة الإبداع في تنويع مصادر التمويل.

كما عبر عن فخره بما حققته هيئة الأوقاف من إنجازات في الفترة الأخيرة، داعياً الجميع للعمل بروح الفريق وأكد على أهمية التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق الأهداف المنشودة في هذا المجال.

في الختام، أعرب الأمير عن أمله استمرارية العمل في بيئة تتسم بالتطور والابتكار، مشدداً على ضرورة تعزيز الشراكة بين جميع الأطراف المعنية وبهذه المناسبة، تم تكريم عدد من المتميزين في الولاية.

تأتي هذه الزيارة كجزء من جهود قياد المنطقة لدعم القطاع الوقفي وتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس رؤية مستقبلية طموحة.