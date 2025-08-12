الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن تأهل فريقين من كلية الحاسبات والمعلومات إلى المرحلة النهائية من المسابقة العربية والأفريقية للبرمجة وحل المشكلات (ICPC) من المقرر أن تُقام هذه النهائيات في محافظة الأقصر خلال الفترة من 5 إلى 9 ديسمبر 2025، وذلك بفضل الأداء الاستثنائي الذي أظهره الطلاب خلال المسابقة المصرية للبرمجة.

فريقان من جامعة قناة السويس يتأهلان لنهائيات المسابقة البرمجية

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الفريقين اللذين سيمثلان الجامعة هما فريق Just RAM الذي حاز على المركز 59، ويضم الطلاب محمد فتحي، محمود سامح، وأحمد عبده بالإضافة إلى فريق Sala7ef El Manga الذي حصل على المركز 84، ويتضمن إسلام عماد، حمزة حسنين، ومازن السيد وقد أُسند تدريب الفريقين للمدربين أحمد حسام خليل وعبد الرحمن محمد حلمي، الذين ساهموا بشكل كبير في تطوير مهارات الطلاب.

وأوضحت الدكتورة غادة الطويل، وكيلة كلية الحاسبات والمعلومات، أن هذا التأهل يمثل فرصة لطلاب الجامعة للمنافسة مع أكثر من 250 فريقًا من مختلف الدول الأفريقية وإقليم الشام العربي يسعى هؤلاء المتسابقون للفوز بأحد المراكز العشرة الأولى التي تؤهلهم للذهاب إلى النهائي العالمي، الذي يعد من أبرز وأرقى البطولات في مجال البرمجة.