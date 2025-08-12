الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الهيئة الإسلامية عن تدشين شاشات رقمية خاصة لنقل فعاليات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم تأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام الهيئة بنشر القيم القرآنية وتعزيز التواصل مع المجتمع حيث ستكون الشاشات موزعة في عدة مواقع مركزية لتسهيل متابعت الجمهور للفعالية.

شاشات رقمية تعرض مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم

تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى توفير منصة متكاملة تتيح للزوار مشاهدة المسابقة بشكل مباشر بالإضافة إلى تسليط الضوء على مشاركة المتسابقين من مختلف دول العالم، مما يسهم في تعزيز الروح التنافسية ويثري التجربة الثقافية للجمهور.

ستساهم هذه الشاشات أيضا في توعية المجتمع بأهمية القرآن الكريم ودوره في حياة المسلمين، مما يعزز من فكر التعاون والتسامح كما تسعي الهيئة إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص لمتابعة هذه الفعالية الكريمة.

من المتوقع أن تحقّق هذه التجربة نجاحاً باهرا، خاصةً مع الأخذ في الاعتبار تزايد الإقبال على مثل هذه الفعاليات الهيئة تأمل أن تتيسر كافة الظروف لعقد المسابقة بشكل متميز، مما يجعله محور إهتمام كبير بين المجتمع المحلي والدولي.