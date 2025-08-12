نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى الملك فهد المركزي بجازان يزيل عقد بالغدة الدرقية دون تدخل جراحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح قسم الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان في إجراء عمليات متقدمة لإزالة عقد حميدة في الغدة الدرقية دون تدخل جراحي باستخدام تقنية التردد الحراري، وذلك تفعيلًا لأنظمة ومسارات نموذج الرعاية الصحية السعودي الذي يطور الخدمات التخصصية، ويقدم أحدث الحلول العلاجية للمستفيدين.

وأوضح تجمع جازان الصحي أن هذه العمليات تأتي ضمن التوجه نحو تبني التقنيات الطبية الحديثة التي تُعد من الأساليب الآمنة لعلاج العقد الحميدة، وتقليل فترة التعافي وتجنب المضاعفات المرتبطة بالتدخل الجراحي، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع كفاءة الخدمات الصحية.

ونُفذت العمليات بواسطة فريق طبي سعودي متخصص في الأشعة التداخلية، وباستخدام تجهيزات متطورة تواكب المعايير العالمية، بما يعزز قدرة المستشفى على تقديم خدمات علاجية متقدمة تلبي احتياجات المستفيدين في المنطقة