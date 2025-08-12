الرياض - كتبت رنا صلاح - أثنى المفتي العام على الجهود القيمة التي تبذلها جمعية الصاعقة للبحث والإنقاذ، مشيراً إلى دورهم البارز في تأمين المجتمع ومساندته خلال الأزمات حيث دعت هذه الجمعية إلى تعزيز الوعي بأهمية العمل التطوعي في مجالات الإنقاذ والطوارئ.

المفتي يشيد بجهود جمعية الصاعقة في مجال البحث والإنقاذ

وأكد المفتي في تصريحات له أن الجهود التي تبذلها الجمعية تعكس قيم التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع، وأضاف أن تكاتف الجهود بين المؤسسات المختلفة يسهم في تحقيق النجاح المنشود كما أشاد بالقدرات والكفاءة التي يتمتع بها أعضاء الجمعية في التعامل مع حالات الطوارئ.

من جانبه، عبر رئيس الجمعية عن شكره للمفتي ولجميع من ساهم في دعم عمل الجمعية، مؤكدًا عزمهم على الاستمرار في تقديم أفضل خدمات الممكنة للمجتمع وأشار إلى إن الجمعية تعمل على تطوير مهارات أعضائها لضمان الاستجابة الفعالة في الظروف الصعبة.

في ظل التحديات التي تواجهها المجتمعات، تأتي جهود جمعية الصاعقة لتنسجم بسلاسة مع دعوات تعزيز العمل الجماعي والإنساني بالإضافة إلى ذلك، تفخر الجمعية بشراكتها مع المؤسسات الحكومية والأهلية لتعزيز جهود الإنقاذ والبحث في البلاد.