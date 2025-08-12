الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت الأمانة العامة لجائزة مكة للتميز جهودها لاستقبال الترشيحات في تسعة أفرع متنوعة، وذلك بهدف تكريم المبدعين والمتميزين في مختلف المجالات يُنتظر أن تُقدم هذه الجائزة دعمًا كبيرًا للطاقات الشابة وللابتكارات التي تسهم في تطوير المجتمع.

فتح باب الترشيحات لجائزة مكة للتميز في تسعة أفرع

الجائزة، التي أطلقتها حكومة مكة المكرمة، تهدف إلى تعزيز قيم التميز والإبداع في المجتمعات يساهم في ذلك وجود لجان متخصصة ستقوم بتقييم المشاركات وفق معايير دقيقة وشاملة لضمان الشفافية والنزاهة في الاختيار.

يسمح للمتقدمين من الأفراد والمؤسسات بترشيح أنفسهم أو غيرهم، مما يفتح المجال لمشاركة واسعة من الجميع ويدعو القائمون على الجائزة الراغبين في المشاركة بسرعة التقديم قبل انتهاء المدة المحددة، إذ يتوقع أن تكون المنافسة قوية في جميع الأفرع.

يشار إلى أن الفائزين سيتم تكريمهم في احتفال خاص بحضور شخصيات بارزة، حيث ستكون الجائزة فرصة لتعزيز روح المنافسة والإبداع في منطقة مكة يُتوقع أن تكون الجائزة بمثابة منصة لقدرات استثنائية ومتنوعة.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تسعى لتطوير مواهب محلية ودعم الابتكار بخلاف دعم برامج المسؤولية المجتمعية.