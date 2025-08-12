الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة أرامكو السعودية، أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، عن قائمة أسعار البيع الرسمية لأنواع النفط الخام العربي لشهر سبتمبر 2025، موجهةً إلى مختلف الأسواق العالمية، بما يشمل أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وهذه الأسعار ليست مجرد أرقام، بل هي مؤشر يعكس ديناميكية سوق النفط العالمي، وحالة العرض والطلب، والمنافسة بين المنتجين اخصبث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

رسميا .. أرامكو السعودية تفاجئ العالم بأسعار النفط الجديدة لشهر سبتمبر!

اعتمدت أرامكو في إعلانها على تسعير أنواع النفط العربي الخفيف وفق فروقات سعرية محددة فوق مؤشرات النفط المعروفة عالميًا، وهي طريقة شائعة في تجارة الخام، إذ يُحدد السعر على أساس مرجع (Benchmark) مضافًا إليه أو مخصومًا منه فارق سعري.

1. السوق الأمريكي الشمالي

تم تحديد سعر الخام العربي الخفيف عند 4.2 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس (Argus Sour Crude Index - ASCI)، وهو المؤشر الذي يُستخدم عادة لقياس أسعار النفط في خليج المكسيك والسوق الأمريكية.

هذه الزيادة تعكس الطلب المستمر على النفط السعودي في السوق الأمريكي، خاصةً في ظل حاجة المصافي الأمريكية لمزيج معين من الخصائص التي يوفرها الخام العربي الخفيف.

2. الأسواق الأوروبية

لغرب أوروبا: 3.35 دولار فوق سعر خام برنت.

لمنطقة البحر المتوسط: 3.15 دولار فوق سعر خام برنت.

خام برنت هو المؤشر المرجعي الأوسع استخدامًا في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وتحديد هذه الزيادات فوقه يعكس توازنًا بين تكلفة النقل، وجودة الخام، ومستوى الطلب في هذه الأسواق.

3. أسواق شرق آسيا

حددت أرامكو سعر الخام العربي الخفيف عند 3.2 دولار فوق متوسط أسعار خامي عمان ودبي، وهما المؤشران المرجعيان في الأسواق الآسيوية.

هذه المنطقة وخصوصًا الصين واليابان وكوريا الجنوبية، تعد أكبر مستهلك للنفط السعودي، وتحديد سعر ثابت فوق متوسط عمان/دبي يُظهر استراتيجية تسويقية تحافظ على تنافسية النفط السعودي أمام منافسيه في المنطقة.

تنوع أنواع النفط السعودي

لا تقتصر أرامكو على نوع واحد من الخام، بل تقدم مجموعة واسعة من الدرجات التي تلبي احتياجات متنوعة للمصافي حول العالم:

الخام العربي الخفيف الممتاز: تزيد كثافته عن 40 درجة على مقياس API، وهو من أفضل الأنواع لاحتوائه على نسبة عالية من المشتقات الخفيفة.

الخام العربي الخفيف جدًا.

الخام العربي الخفيف.

الخام العربي المتوسط.

الخام العربي الثقيل: تقل كثافته عن 29 درجة API، وهو أكثر لزوجة ويحتاج عمليات تكرير أكثر تعقيدًا، لكنه ينتج كميات أكبر من الوقود الثقيل.

آلية تحديد الأسعار

أرامكو تعتمد على تعديلات شهرية للأسعار الرسمية، وهي عملية مبنية على:

تحليل حركة الطلب في الأسواق: فإذا ارتفع الطلب على النفط السعودي في منطقة معينة، قد ترفع الشركة علاوة السعر.

ظروف العرض العالمي: أي تغييرات في الإنتاج من الدول الأخرى، أو الاضطرابات الجيوسياسية، أو مشاكل النقل.

أسعار النفط المرجعية: مثل برنت، غرب تكساس، عمان، ودبي.

تكاليف الشحن واللوجستيات: قرب أو بعد الأسواق من موانئ التصدير السعودية.

دلالات الأسعار الجديدة