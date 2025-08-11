نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 450 سلة غذائية في ولاية هرات بأفغانستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 450 سلة غذائية في ولاية هرات بأفغانستان، استفاد منها 2.700 فرد من الأفغان العائدين من إيران إلى بلادهم، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي والطوارئ في أفغانستان لعام 2025 - 2026م.



ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.