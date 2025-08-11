أخبار السعودية

الأمطار ترسم لوحات جمالية في سماء وجبال عسير

أحمد جودة - القاهرة - شهد عددٌ من محافظات ومراكز منطقة عسير اليوم هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، شملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات أحد رفيدة، وسراة عبيدة، والفرشة، وظهران الجنوب، والحرجة، ورجال ألمع، ومحايل عسير، إضافةً إلى مرتفعات السودة الشاهقة، ومراكز كحلا، وخميس البحر، والواديين.
وزيّنت الأمطار أجواء المنطقة بلوحات طبيعية خلابة، حيث تدفقت الشلالات في الأودية، وتلألأت المدرجات الزراعية بخضرتها، فيما اكتست الجبال والممرات بغطاء من الضباب، في مشهد أسَر أنظار الأهالي والزوار.
واستغل مرتادو المواقع السياحية هذه الأجواء الممطرة في التنزه والتقاط الصور التذكارية، وسط حضور لافت للأسر والعائلات التي استمتعت بالطقس المعتدل ورذاذ المطر.
وتُعد هذه الأجواء الماطرة سمة مميزة لفصل الصيف في عسير، حيث تمنح المنطقة طقسًا فريدًا يجذب السياح من مختلف مناطق المملكة وخارجها، ويعزز من مكانتها بوصفها وجهة سياحية تتميز بطبيعتها الجبلية ومناخها المعتدل.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

