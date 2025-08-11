نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية للتصدي لقرار إسرائيل إعادة احتلال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت اليوم، بمقر جامعة الدول العربية أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، بناء على طلب فلسطين وتأييد عدد من الدول العربية، وذلك لمناقشة سُبل التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، واستعراض آليات الحراك على المستويين العربي والدولي؛ للتصدي لتلك الجرائم ومنع استمرارها وملاحقة مرتكبيها أمام آليات العدالة الدولية.

ومثّل المملكة في الاجتماع المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز بن عبدالله المطر.

ومن المقرر أن يُصدر عن الاجتماع قرار يعبّر عن الموقف العربي الرافض لإعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي إعادة احتلال قطاع غزة والسيطرة عليه.