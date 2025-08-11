نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 690 سلة غذائية في منطقتي دعر برق وجيبيلي بالصومال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 690 سلة غذائية للفئات المحتاجة في منطقة جيبيلي ومنطقة دعر برق بإقليم مرودي جيح في جمهورية الصومال الفيدرالية، استفاد منها 4،600 فرد، ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية في الصومال للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب الصومالي الشقيق، وتحقيق الأمن الغذائي.