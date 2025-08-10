نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير تبوك يضع حجر أساس 48 مشروعًا بيئيًا ومائيًا وزراعيًا بأكثر من 4.4 مليارات ريال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دشّن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمقر الإمارة اليوم، بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (23) مشروعًا تنمويًا لمنظومة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، بكُلفة مالية تجاوزت (3.8) مليارات ريال، ووضع حجر الأساس لـ(25) مشروعًا بكُلفة تتجاوز (580) مليون ريال خدمةً لسكان المنطقة، ودعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ورفع سمو أمير منطقة تبوك الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الاهتمام بكل ما من شأنه توفير الخدمات البيئية والمائية والزراعية للمواطن، منوهًا بالجهود المتواصلة من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة والعاملين في الوزارة، والقطاعات التابعة لها، في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، مؤكدًا أن هذه المشاريع التنموية تأتي مواصلةً للدعم الكبير الذي يحظى به المواطن والمقيم بشكل عام، ومنطقة تبوك بشكل خاص، من لدن القيادة الحكيمة -أيدها الله-، لتحسين جودة الحياة، وإقامة المشاريع التي تحقق أثرًا مباشرًا على حياة الإنسان.



وأكد المهندس الفضلي أن المشاريع المدشنة تأتي دعمًا لتحقيق الاستدامة البيئية والمائية والزراعية، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ورفع جودة الحياة في منطقة تبوك، مثمنًا لسمو أمير منطقة تبوك دعمه الكبير والمتواصل لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، الذي كان له الدور الفاعل في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية بالمنطقة، مبينًا أن الهيئة السعودية للمياه أكملت تنفيذ مشروعين للمياه بكُلفة تجاوزت (2.3) مليار ريال، تضمنت مشروع إنشاء محطات التحلية الصغيرة بالساحل الغربي بسعة تصميمية تبلغ (93.5) ألف م3 يوميًا، لزيادة إمدادات المياه المحلاة في حقول ضباء والوجه وأملج، إضافة إلى الانتهاء من مشروع إنشاء أنظمة نقل مياه المحطات الصغيرة بسعة تصميمية تبلغ (72) ألف م3 يوميًا، لزيادة إمدادات المياه المحلاة في حقلي ضباء وأملج.



إلى ذلك، تضمنت المشاريع المُدشّنة (16) مشروعًا نفذتها شركة المياه الوطنية، لتعزيز منظومة توزيع مياه الشرب، وإيصال خدمات المياه والصرف الصحي في منطقة تبوك، بكُلفة تجاوزت (860.6) مليون ريال، منها (6) مشاريع مياه بكُلفة تجاوزت (309) ملايين ريال، شملت مد أكثر من (290) ألف متر طولي من خطوط وشبكات المياه، ومحطة تنقية بسعة (150) ألف متر مكعب يوميًا، إضافة إلى إنشاء (4) خزانات تشغيلية بسعة خزن تبلغ (6.5) آلاف متر مكعب، وذلك ضمن تنفيذ مشاريع محطة تنقية المياه لمشروع مياه تبوك الشامل، وتنفيذ شبكات مياه الشرب بمدينة تبوك (المرحلة التاسعة)، ومشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب بمحافظة ضباء، ومشروع شبكات وخزانات مياه الشرب لقرى محافظة ضباء (المرحلة الأولى)، إضافة إلى تنفيذ شبكات مياه الشرب في أحياء أبو شجرة والجبون والعليا والنسيم بمحافظة أملج، وتنفيذ الأعمال المتبقية من مشروع شبكات مياه الشرب (المرحلة الخامسة) بمحافظة تيماء.

ونفّذت شركة المياه الوطنية، مشاريع لتعزيز الاستدامة البيئية، وإزالة الضرر البيئي عن المواطنين في منطقة تبوك، تضمنت (10) مشاريع للصرف الصحي بكُلفة تجاوزت (551.6) مليون ريال، شملت مد أكثر من (433) ألف متر طولي من الشبكات والخطوط الرئيسية للصرف الصحي، إضافة إلى إنشاء محطات معالجة بسعة إجمالية تقارب (25) ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب تنفيذ مشروع خطوط وشبكات الصرف الصحي بمدينة تبوك (المرحلة الرابعة عشرة)، وتنفيذ خطوط رئيسية وشبكات الصرف الصحي بمدينة تبوك (المرحلة الثانية عشرة)، ومد شبكات الصرف الصحي في أحياء درة تبوك والعلياء 2، وإنشاء شبكات الصرف الصحي في أحياء المروج والضاحية بمحافظة ضباء، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي بتيماء (المرحلة الخامسة)، وتوسعة محطة المعالجة بالوجه (المرحلة الثالثة)، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي بمحافظة أملج (المرحلة الأولى)، ومد خط الطرد من محطة الضخ الرئيسية إلى محطة المعالجة بمحافظة أملج، ومشروع الإمداد بالطاقة الاحتياطية لمحطات المعالجة بمحافظات تبوك، ومشروع إيصال خدمات الصرف الصحي بإسكان جامعة تبوك.

ونفّذت الشركة السعودية لشراكات المياه مشروعًا لتشييد محطة تبوك (2) لمعالجة مياه الصرف الصحي، بسعة تصميمية تبلغ (90) ألف متر مكعب في اليوم، وتصل عند الذروة إلى (135) ألف م3، بكُلفة إجمالية تجاوزت (550) مليون ريال، وذلك لرفع الأثر البيئي، والاستفادة من المياه المعالجة في الصناعة والري.

وأكملت المؤسسة العامة للري تنفيذ مشروعين لاستعاضة مياه الآبار، ودرء أخطار السيول، بكُلفة تجاوزت (92) مليون ريال، تضمنت إنشاء سدود المجموعة الرابعة بمنطقة تبوك (سد البقار)، بسعة تخزينية تجاوزت (3.7) ملايين متر مكعب، ومشروع إنشاء واستكمال إصلاحات سد وادي ضم بمنطقة تبوك بسعة تخزينية تجاوزت (2.5) مليون متر مكعب.

ونُفذ مشروعان لزراعة وإنتاج أشجار المانجروف شمال البحر الأحمر، وحماية مواقع المحميات الرعوية الجديدة بالمنطقة، من قِبل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بكُلفة تجاوزت (18) مليون ريال.



وتضمنت مشاريع وضع حجر الأساس (16) مشروعًا تنفّذها شركة المياه الوطنية بكُلفة تتجاوز (468.5) مليون ريال، ومشروعًا للمؤسسة العامة للري، بكُلفة تُناهز (49) مليون ريال، كما تنفذ وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروعين بكُلفة إجمالية تتجاوز (7.7) ملايين ريال، فيما ينفذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة (5) مشاريع في المنطقة بكُلفة تتجاوز (45) مليون ريال، كما ينفذ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحّر مشروعًا بنحو (10.6) ملايين ريال.