نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة طيبة تفتح باب التسجيل في دبلوم إدارة الموارد البشرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جامعة طيبة ممثلةً في الكلية التطبيقية، عن فتح باب التسجيل في دبلوم إدارة الموارد البشرية بنظام التعليم الإلكتروني (عن بُعد)، ضمن جهودها لتأهيل الكوادر الوطنية بما يلبي احتياجات سوق العمل.

ويُعد البرنامج معتمدًا من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ويُنفَّذ بالكامل عبر الكلية التطبيقية بالجامعة، ويمنح الخريجون بعد إتمامه شهادة دبلوم متوسط معتمدة، ويؤهل البرنامج الملتحقين للعمل في عدد من الوظائف، مثل: مساعد مدير موارد بشرية، وموظف عمليات موارد بشرية، ومشرف شؤون موظفين، وموظف تدريب، ومراقب شؤون موظفين، ومساعد إداري.

ويستهدف البرنامج خريجي وخريجات الثانوية العامة أو ما يعادلها من الراغبين في العمل بالقطاعين العام والخاص، ويُقدَّم باللغة العربية عبر نمط دراسي مرن يُراعي ظروف الدارسين.

ويستمر التسجيل في البرنامج حتى يوم السبت 16 أغسطس 2025م، عبر البوابة الإلكترونية لجامعة طيبة، ويُنفَّذ على مدى عامين دراسيين بواقع 60 وحدة دراسية، مع اشتراط حضور الاختبارات النهائية في مقر الجامعة، بما يعزز جودة التحصيل الأكاديمي والمهني.