نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إقامة النسخة الثانية من المنتدى العالمي للبنية التحتية في الرياض سبتمبر المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الرياض خلال الفترة 15 - 17 من شهر سبتمبر المقبل فعاليات المنتدى العالمي للبنية التحتية في نسخته الثانية، برعاية الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بالمنطقة، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وأوضح مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض أن المنتدى سيستقطب أكثر من (25) دولة من مختلف أنحاء العالم، وسيشهد إقامة معرض مصاحب يضم ما يزيد على (300) جهة عارضة من كبرى الجهات المحلية والدولية في مختلف قطاعات البنية التحتية، إضافةً إلى عقد جلسات حوارية وورش عمل متخصصة يشارك فيها أكثر من (50) متحدثًا من الخبراء والمتخصصين.

وستتناول الجلسات عددًا من المحاور الرئيسة في القطاع، أبرزها المواءمة الإستراتيجية والتكامل بين القطاعات، والتقنية والابتكار في البنية التحتية، وممكنات الاستثمار، والاستدامة في التنمية الحضرية.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز مكانة مدينة الرياض محورًا رئيسيًا لاستضافة الفعاليات العالمية المتخصصة، وتوفير منصة لتبادل الخبرات والتجارب الدولية، واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية، ودعم منظومة البنية التحتية معرفيًا وتقنيًا، وللاطلاع على التفاصيل والتسجيل يمكن زيارة الرابط: www.globalinfrastructureexpo.com.

وشهد المنتدى في نسخته السابقة لعام 2024 حضور أكثر من (21) ألف زائر منهم (571) مندوبًا، ومشاركة (93) متحدثًا من الخبراء المحليين والدوليين عبر إقامة (8) جلسات حوارية، وتقديم (39) جلسة تطوير مهني مستمر معتمدة، وضم المعرض المصاحب للمنتدى (12) جناحًا دوليًّا، إضافة إلى (417) شركة عارضة من (31) دولة، وشملت محاور هذه النسخة البنية التحتية الجاهزة للمستقبل، والتعاون المتكامل، وتخطيط البنية التحتية، والتنمية المستدامة.