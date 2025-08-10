الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن توقعات جوية تشير إلى حالة مطرية شديدة الغزارة ستؤثر على عدة مناطق خلال الأيام القادمة، حيث تم تعميم التنبيهات الرسمية على جميع الجهات المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة ووفقًا للتقرير الصادر، فإن المرتفعات الجنوبية والغربية ستكون مسرحًا لاضطرابات جوية قوية، تشمل هطول أمطار غزيرة، جريان سيول منقولة، تساقط حبات البرد، وهبوب رياح هابطة نشطة بشهثذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مركز الأرصاد السعودية يحذر .. أمطار غير مسبوقة وسيول جارفة تضرب هذه المناطق!

تشمل الحالة المرتقبة مرتفعات منطقة مكة المكرمة، وأجزاء واسعة من عسير، وتمتد حتى جازان، وهي مناطق تتميز بطبيعتها الجبلية التي تزيد من فرص تشكل السحب الركامية الممطرة ومن المتوقع أن تبدأ الحالة في التدرج من أمطار متوسطة إلى غزيرة، وصولًا إلى ذروتها في بعض الفترات، مما قد يؤدي إلى فيضانات محلية وجريان أودية وسيول منقولة من مناطق أبعد.

الأمطار الغزيرة وخطر السيول

تحذر الأرصاد من أن كميات الأمطار المتوقعة ستكون كبيرة في بعض النطاقات الجغرافية، وهو ما يرفع خطر السيول الجارفة التي قد تصل إلى مناطق منخفضة وبعيدة عن مواقع الهطول الفعلي هذه الظاهرة المعروفة بـ"السيول المنقولة"، تشكل أحد أخطر التحديات في مواسم الأمطار، إذ قد تفاجئ السكان والمركبات في الطرق السريعة أو المزارع والأودية، ما يستدعي رفع درجات الحذر.

تساقط البرد والرياح الهابطة

إلى جانب الأمطار، تتوقع النماذج الجوية تساقط حبات البرد في بعض الفترات، خاصة في مناطق المرتفعات وعند نشاط السحب الركامية حبات البرد قد تتفاوت في الحجم، وقد تسبب أضرارًا للمحاصيل الزراعية أو هياكل المركبات المكشوفة كما تشير التوقعات إلى هبوب رياح هابطة قوية ترافق العواصف الرعدية، وهي رياح قد تتسبب في تطاير الأجسام الخفيفة وانخفاض الرؤية الأفقية، إضافة إلى إثارة الأتربة في بعض المواقع المكشوفة.

نصائح وإرشادات للسكان

في ظل هذه الحالة الجوية، تبرز أهمية التزام السكان بالإرشادات الوقائية، ومن أبرزها: