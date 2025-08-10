الرياض - كتبت رنا صلاح - يمكنك بكل سهولة معرفة نظام الفصلين جامعة الملك سعود 1445، حيث يقسم العام الدراسي إلى نحو 3 فصول دراسية أساسية لجميع مراحل التعليم العام، والتعليم الجامعي ومعاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع إمكانية افتتاح فصل رابع صيفي في إجازة الصيف، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز ريهسض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عاجل : وزارة التعليم السعودية تعلن عودة نظام الفصلين الدراسين وإلغاء الفصل الثالث من العام القادم في هذه المراحل الدراسية .. التفاصيل كاملة

هذا وقد ‫اعتمدت جامعة الملك سعود، التقويم الجامعي التفصيلي للعام القادم وهو 1445 بنظام الفصلين الدراسيين، فيما قد اعتمدت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التقويم الدراسي للعام الجامعي 1445هـ نظام الثلاثة فصول دراسية، حيث سوف تبدأ الدراسة للفصل الدراسي الأول في جامعة الملك سعود يوم الأحد الموافق 4 /2/ 1445، بينما سوف تبدأ إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 1445/05/02، وبداية الدراسة بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول يوم الأحد الموافق يوم 1445/05/12.

موعد إجازة منتصف العام الدراسي

هذا وسوف تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي، بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 1445/06/22، بينما سوف تكون بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني بجامعة الملك سعود يوم الأحد الموافق 1445/07/02، وستكون بداية إجازة عيد الفطر، بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 1445/09/18، بينما سوف تكون بداية إجازة نهاية العام الدراسي، بنهاية دوام يوم الاثنين الموافق 1445/12/04، وستكون بداية الدراسة للعام الدراسي عام 1446 يوم الأحد الموافق 1446/02/1.

ماذا يجوز للمراحل التعليمية الأخري

هذا وقد يجوز للجامعات والكليات الحكومية والأهلية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدارس الأجنبية الخاصة بالجاليات والمدارس السعودية في الخارج اختيار نظام الفصول الدراسية الذي سوف يطبق لديها، والتعديل على التقويم الدراسي مع التقيد ببداية ونهاية العام الدراسي، والإجازات الوطنية، مع إجازات الأعياد المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لها، حيث يجوز لمنشآت التعليم العام الأهلية والعالمية تحديد أوقات بداية ونهاية الفصول الدراسية والإجازات وفق ضوابط تضعها وزارة التعليم، بينما يجوز أن قد يسبق بدء الفصل الدراسي الأول -بما لا يزيد على نحو 3 أسابيع- فترة للتهيئة والاستعداد في مدارس التعليم العام والتسجيل في الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وما في حكمها، على ألا قد تؤثر على الحد الأدنى من الإجازة النظامية للهيئة التعليمية.

جامعة الملك سعود كم ترم؟

التقويم الجامعي لـ الثلاث فصول الدراسية.

هل جامعة الملك سعود ثلاث اترام؟

وسيكون التعديل على الخطط الدراسية بتوزيع المقررات على ثلاثة مستويات دراسية في السنة الواحدة.

كم رسوم جامعة الملك سعود بكالوريوس لغير السعوديين؟

بالنسبة لرسوم البكالوريوس فإنها تقدر حوالي 400 ريال سعودي.