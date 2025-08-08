الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جريئة تحمل بين طيّاتها توازنًا بين الاستمرارية والتحديث، وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين في مدارس التعليم العام بدءًا من العام الدراسي القادم 1447 / 1448هـ (2025 / 2026م)، وذلك مع الحفاظ على الإطار الزمني الموحد للتقويم الدراسي المُعتمد مسبقًا للأعوام الأربعة المقبلة، بما يشمل بداية ونهاية العام والفترات المخصصة للإجازات ححندن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مواعيد إجازات العام الدراسي الجديد 1447 .. 59 يوم اجازة غير اجازة نهاية السنة

العودة إلى نظام الفصلين ليست قرارًا عشوائيًا، ولا يمكن تفسيرها على أنها تراجع عن التقدم الذي تحقق في ظل نظام الفصول الدراسية الثلاثة بالعكس هي ثمرة لتجربة عملية طويلة الأمد امتدت على مدار ثلاث سنوات، تم فيها تقييم الأداء التعليمي، وقياس مدى التفاعل، ورصد الإيجابيات والسلبيات من أرض الواقع ما توصلت إليه وزارة التعليم أن العدد الأكبر من أيام الدراسة ليس بالضرورة هو المعيار الوحيد لجودة التعليم، بل إن جودة المحتوى، وكفاءة المعلم، وتوازن الإجازات، ومرونة التقويم، كلها عوامل تلعب أدوارًا أكثر حسماً في بناء نظام تعليمي متوازن.

لماذا العودة إلى الفصلين الآن؟

العودة إلى الفصلين جاءت بناءً على مراجعة شاملة شارك فيها ممارسون تربويون وخبراء تعليم وأولياء أمور، وخلصت هذه المراجعة إلى عدة نقاط:

الإرهاق الإداري والتربوي الذي تسببه كثرة التقييمات والفترات القصيرة بين الإجازات.

ضبابية التخطيط الأسري مع وجود ثلاثة فصول قصيرة وموزعة بشكل غير متوازن.

عدم الحاجة الأكاديمية إلى توزيع العام على ثلاثة فصول ما دامت المناهج يمكن تغطيتها بكفاءة عبر فصلين.

الحفاظ على الحد الأدنى من الأيام الدراسية بواقع 180 يومًا سنويًا، وهو ما يبقي المملكة في مصاف الدول المتقدمة تعليمياً وفقًا لمعايير منظمة OECD ودول مجموعة العشرين.

توزيع الإجازات

يتضمن التقويم الجديد لعام 1447 / 1448هـ مجموعة من الإجازات المدروسة التي توفر للطلاب والمعلمين مساحات زمنية للراحة النفسية وإعادة الشحن الذهني، دون التأثير على التراكم المعرفي أو انقطاع المسار الأكاديمي وفيما يلي تفصيل الإجازات الرسمية كما وردت في التقويم المعتمد:

180 يومًا دراسيًا.. معيار دولي لا حياد عنه

تؤكد الوزارة على استمرار الالتزام بالحد الأدنى من الأيام الدراسية المعتمدة عالميًا، وهو 180 يومًا دراسيًا في العام الواحد وهذا الرقم لا يأتي من فراغ، بل يتماشى مع:

ما تعتمده الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

ما تطبقه دول مجموعة العشرين، التي يتراوح عدد أيام الدراسة فيها بين 180 و200 يوم.